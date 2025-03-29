Какие услуги можно получить бесплатно?
Консультации юриста по правовым вопросам;
- Помощь в составлении заявлений, жалоб, обращений и других документов;
- Помощь в подготовке документов для суда и участие юриста в судебных процессах;
- Консультации и помощь с документами доступны всем. Бесплатная помощь в суде предоставляется только определённым категориям граждан.
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Кто имеет право на бесплатную помощь в суде?
- трудоспособные лица – если среднемесячный доход составляет менее 6056 гривен;
- пенсионеры (по возрасту, выслуге лет) – если пенсия или помощь составляет менее 4722 гривен;
- лица с инвалидностью – если пенсия или социальная помощь (вместо пенсии) составляет менее 6056 гривен.
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Как обратиться за помощью?
Позвоните на «горячую линию» системы бесплатной правовой помощи: 0800-213-103 (все звонки бесплатные). Вас проконсультируют по телефону, подскажут, где находится ближайшее бюро, или приедут к вам домой, если вы не выходите из дома.