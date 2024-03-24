Как военнослужащим получить денежную помощь в случае инвалидности?

Об этом сообщает Министерство обороны.

Получить деньги можно не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки МСЭК.

Тем, кто служит, нужно подать соответствующий рапорт командиру воинской части.

Бывшим военнослужащим, уволившимся из ВСУ, нужно подать документы в ТЦК (военкомат), где они состоят на учете.

По месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных.

Также нужно подготовить копии:

паспорта;

идентификационного кода;

номера банковского счета;

справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части;

постановления военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);

справки МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности.

После рассмотрения документов, комиссия Минобороны примет решение о назначении одноразовой денежной помощи, после чего воинская часть или областные ТЦК выплатят деньги.

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