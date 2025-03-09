За рецептами ченців

У тому, що важливе криється в деталях, я переконалася років двадцять тому, коли побувала в Ізмаїлі на святі Акуліни Гречишниці. Його організували перша директорка Історико-краєзнавчого музею Придунав’я Раїса Шишкіна та її колеги.

У затишному дворику музею було складено вогнища, де на дровах готували пісні каші. У кулінарному змаганні брали участь в основному кухарі ресторанів та ченці.

Як ви здогадуєтесь, пісні каші тих, хто веде аскетичне життя вдалині від мирських спокус, виявилися найкращими.

Родзинка – у моркві

Пшенична каша смачна, коли приправлена вершковим маслом. Але вона стає ще смачнішою, якщо збагачена овочевими ароматами.

Інгредієнти:

1 склянка крупи «Арнаутка» або «Полтавська»;

2,5 склянки води;

1 морква та 1 ріпка;

сіль за смаком.

Заливши крупу водою, одразу опустіть у казан очищену морквину та ріпку середніх розмірів. Якщо не знайшли на ринку ріпку, використовуйте одну велику моркву.

Важливо: не розрізайте коренеплід, він повинен варитися з крупою цілим. Варіть, помішуючи, 15-20 хвилин. Слідкуйте, щоб овочі були всередині каші. Проваривши 15-20 хвилин, укутайте, дайте настоятися 30 хвилин.

Зварений у крупі овоч розділіть порційно – він також став особливо смачним.

Ще на тему: Як на Одещини готують традиційну українську страву

О, гречка!

Хоча гречка і смачна каша, але й вона може набриднути, якщо часто готувати. Але якщо готувати за різними рецептами, то ця крупа, яка дуже корисна, буде смакувати завжди по-новому. Дуже смачний варіант – гречка із грибами.

Інгредієнти:

1 склянка гречаної крупи;

2 склянки води;

300 грамів грибів;

2 цибулини;

50-80 г рослинної олії.

Цибулю дрібно накришіть і обсмажте на олії. Додайте дрібно нарізані гриби (підійдуть будь-які) і теж обсмажте, щоб вийшла волога. Додайте спецій за смаком. Коли каша зварилася, опустіть засмажку до неї і дайте трохи настоятися.

Раніше ми розповідали, чи можна взимку знайти гриби у Троїцькому лісі та як їх готувати

Оладки на воді

Оладки… Хто ж не любить гаряченькі, на кефірі та яйцях? Але є і пісний варіант оладок, які вийдуть набагато дешевшими і кориснішими.

Інгредієнти:

1 склянка води;

2 чайні ложки сухих дріжджів, краще «Французькі»;

2 чайні ложки цукру;

борошно – приблизно 2 склянки;

рослинна олія – 150-200 грамів;

сіль за смаком.

У теплій воді розмішайте дріжджі, цукор, сіль і трохи борошна, дайте постояти опарі 20-30 хвилин. Потім додавайте борошно і замішуйте. Тісто має бути, як густа сметана.

Дайте тісту час підійти – 2-3 години.

Розжарте на сковороді олію і ложкою викладайте тісто. Підсмажте оладки з двох боків до золотистої скоринки.

Важливий момент! Дія дріжджів призводить до того, що оладки добре піднімаються. Щоб вони після остигання залишились пухнастими, гарненько підсмажте ще й третій бочок, встановлюючи кожну оладку на ребро.

Такі оладки подають із варенням, повидлом, медом. Якщо ви не постите, використовуйте сметану і посипайте натертою бринзою.

Читайте також: