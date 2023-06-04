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Под Одессой пенсионер чудом избежал наезда электрички, пожертвовав мопедом

Под Одессой пенсионер чудом избежал наезда электрички, пожертвовав мопедом

Жутковатое и в то же время курьезное ЧП случилось сегодня днем, 4 июня, в селе Дачном под Одессой: пожилой мужчина чудом избежал наезда электропоезда, лишившись при этом своего мопеда.

Как сообщают местные Телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев происшествия, пожилой мужчина переходил железную дорогу с мопедом (по другой версии – ехал на мопеде через пути) и не заметил вовремя приближающуюся электричку. В результате он был вынужден спасаться, бросив мототранспорт на путях.

В итоге от мопеда осталась груда металла, а пенсионер не пострадал. После того, как он дал показания прибывшей полиции, он целым и невредимым ушел по своим делам.

ЧП в Дачном на железной дороге

В полиции также подтвердили данный инцидент. По информации правоохранителей, мужчина переводил мопед через переезд по площадке для пешеходов в установленном месте, но не увидел сигналов светофора и движущегося поезда. Его проверили на состояние алкогольного опьянения – он был трезв.

Инцидент не нарушил графика движения поездов через Дачное.

Как сообщала «Одесская жизнь», похожий случай имел место в феврале 2022 года – тогда в районе Ивановского моста в Одессе электропоезд сбил пожилого мужчину. Он получил травмы, но выжил.

Фото odessa.online и Новости Одесса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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