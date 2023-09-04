На Одесщине два поезда сошли с рельс: что случилось

Ночью, 4 сентября, в Одесской области с рельс сошли пассажирский и грузовой поезда. В связи с внештатной ситуацией опаздывает поезд 54 Одесса-Днепр.

Об этом сообщил специализированный ресурс, посвященный железным дорогам RAIL.insider.

Сообщается, что в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области пассажирский поезд Одесса-Днепр, который направлялся в сторону Днепра, задел последним вагоном грузовой поезд. В результате — оба состава сошли с путей.

Пострадавших нет, людям сказали ждать нового поезда.

В АО «Укрзализныця» сообщили, что из-за инцидента существенно задерживается поезд № 54 Одесса-Днепр.

«Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания. Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в дороге и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия», — отмечается в сообщении.

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