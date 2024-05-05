На одесском вокзале появился островок детства

Пространство для детей и взрослых

Проект «Спiльно» стартовал в Украине в 2022 году – с начала широкомасштабной войны. Изначально он был создан для детей и их родителей, вынужденных покинуть свои дома из-за рашистской агрессии. Общественные пространства для ребят и взрослых, где детвора может весело и интересно провести время, а мамы – отдохнуть и получить необходимые консультации, за два года ЮНИСЕФ организовал во многих городах Украины. Их обустраивали в укрытиях, библиотеках, и, конечно, на вокзалах, первыми принимающих поток переселенцев.

В Одессе такое пространство сначала появилось на отрытой площадке под тентом рядом с гуманитарным хабом, расположенным в школе №117. Когда похолодало – переместилось в закрытое помещение. А недавно игровое пространство «Спiльно» открылось на одесском вокзале.

Ежедневно после прибытия поездов здесь принимают семьи переселенцев с детьми. Некоторые отправляются дальше в дорогу. А перед пересадкой на другой поезд – отдыхают в «Спiльно». Обустроено пространство и для комфортного пребывания здесь детей и родителей с инвалидностью.

О вай-фае, памперсах и прививках

Принимает посетителей локация каждый день – с девяти утра до девяти вечера, без перерыва. Одновременно здесь работают три администратора. Все – на волонтерских началах. Девушки рассказывают родителям, как можно получить статус ВПЛ и социальную помощь, где заключить медицинскую декларацию с врачом, при необходимости – направляют на консультации к юристу или психологу.

Все услуги здесь бесплатные. Можно зарядить гаджеты, есть вай-фай – волонтеры сообщают пароль.

Чтобы перепеленать ребенка – обустроены две кабинки со специальными столиками и запасом памперсов. Размеры есть самые разные: от трусиков для малышей весом от 14 кг до 25 кг, до памперсов для младенцев от 3 кг до 6 кг.

К тому же, во время Всемирной недели иммунизации мобильные бригады медиков бесплатно делали прививки детям и взрослым. Малышам предлагали сделать все профилактические детские прививки. Взрослым – вакцинироваться от дифтерии и столбняка, получить бустерную прививку от ковида.

О «Бессарабском экспрессе» и пасхальных писанках

Оставлять ребенка одного в локации нельзя. Он все время должен находиться здесь вместе с родителями.

А пока мамы получают необходимую информацию, дети могут поиграть в компании сверстников. Здесь можно «нырнуть» в бассейн с шарами и скатиться с горки. А еще – управлять «настоящим» поездом.

Это макет «Бессарабского экспресса», который в 2021 году отправлялся по маршруту Одесса – Измаил. С началом войны поезд отменили – слишком опасное направление. А «Укрзалізниця» сделала для детей его игровую копию. У поезда есть номер – такой же, как у настоящего экспресса. А в кабине на «пульте управления» можно изменять названия городов. Так что маленькие машинисты могут выбирать разные маршруты.

Есть в «Спiльно» локация для настольных игр, шахмат, составления пазлов, рисования. Для детворы каждый день здесь проводят самые разные мастер-классы. И ребята стремятся проявить свои творческие способности – ведь в детстве талантливы все. Вместе с волонтерами они мастерят поделки и клеят аппликации, рисуют и лепят из пластилина. На занятиях лего-конструирования – собирают макет поезда, железной дороги, городка с машинистами. А перед Пасхой малыши учились писанки раскрашивать. И занимались этим с огромным удовольствием.

Консультируют психологи

Для ребят здесь много книжек, комиксов, раскрасок. Для родителей – литература о том, как успокоить ребенка в укрытии, какими играми его можно занять.

Раз в неделю в «Спiльно» приходят мобильные команды психологов. Они разговаривают с детьми, об их личной зоне безопасности, о том, что ребятам сегодня дает силы. Затем анализируют, как дети себя ведут, и дают советы родителям.

Во время воздушной тревоги волонтеры помогают посетителям собраться и направляют их в бомбоубежище. В Одессе оно, пожалуй, самое большое – расположено, практически, под всем зданием вокзала. И к тому же – функционирует как «ядерное». Разместиться там могут более 500 человек.

Безопасности учит пес Патрон

Детские голоса звучат здесь, практически, целый день. Ведь кроме пассажиров игровое пространство на вокзале полюбили и маленькие одесситы, и ребята, переселившиеся в наш город во время войны.

– Сейчас, когда не все детсады работают, и не во всех школах укрытия есть, – родители ищут локации, где их дети в безопасных условиях могли бы пообщаться с другими ребятами, – говорит специалист по коммуникации ЮНИСЕФ Вероника Никитина.

– Некоторые дети здесь даже уроки делают, – добавляет старший администратор пространства Юлия Сухопарова. – У нас есть постоянные посетители, которые учатся тут недалеко в гимназии. Они могут после уроков целым классом к нам прийти. Когда у нас был проект по минной безопасности, ребята приходили к нам после школы. Мы читали комиксы, где главным героем был пес Патрон. Он учил детей, как вести себя, если увидел мину, что делать, если нашел взрывоопасный предмет.

Что нравится мамам и детям

Приходят дети с родителями и просто отдохнуть.

– Мы приходим сюда каждый день, – говорит мама младшеклассника Дани Наталья Трандафирова. – Живем здесь неподалеку. Переехали в Одессу из Измаильского района. Думали, что здесь будет спокойней. А тут ужас, что творится, – гибнут дети, люди…Об открытии пространства узнала из объявления в телеграм-канале. Здесь нам очень понравилось – чисто, аккуратно, девочки приветливые, хорошо относятся и к детям, и к нам. Ребенок всегда после школы меня сюда тянет. Заходим на полчасика – а задерживаемся на час. Коля здесь рисует, раскрашивает, играет. Очень понравилось, когда приезжал регулировщик – учили правила дорожного движения, рисовали. Очень пес Патрон понравился – с нетерпение ждет второй части этого увлекательного занятия.

Сам же Даня рассказал, что дружит здесь со всеми детьми, больше всего любит рисовать, когда вырастет, хочет стать полицейским. А после занятий с регулировщиком, теперь знает, как правильно переходить дорогу.

Одесситка Эльмира со своей трехлетней дочкой на мастер-класс по писанкам приехала с пересадками из района селекционного института. Поближе таких локаций нет. А здесь и ей, и малышке Камелии, увлеченно раскрашивавшей заготовку, очень понравилось. О существовании детского пространства на вокзале тоже узнала из телеграм-канала.

О работе «Спiльно», расписании мастер-классов и праздников можно узнать здесь.

И, если желаете, чтобы ваш ребенок проводил свободное время весело и с пользой, приходите на одесский железнодорожный вокзал. А, вообще, хотелось бы, чтобы таких пространств для детей было в городе побольше.

Автор фото Екатерина Волянская