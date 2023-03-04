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Одесский вокзал на военном положении: добрая крепость и другие новшества (фоторепортаж)

Одесский вокзал на военном положении: добрая крепость и другие новшества (фоторепортаж)

Одесский железнодорожный вокзал, а, точнее, вокзал станции «Одесса-Главная» вместе с нами вошел в свой второй год войны. Что изменилось? Каков его сегодняшний день?

Одесский вокзал: главный вход закрыт, навигация помогает

Вокзал бурлит… Людей очень много. Кто – с очень озабоченным лицом, а кто-то кажется расслабленным. Война многих преобразила. Люди приезжают и уезжают, стараются находиться поближе к платформам. Впрочем, и в самом здании многолюдно.

Одесский вокзал, март 2023
Одесса, ж/д вокзал
На платформе одесского вокзала
Вокзал "Одесса-Главная"
Вокзал, пассажиры
У вокзала в Одессе

Первое и главное: если вы собираетесь сюда, то сразу приготовьте документы (мне пришлось их предъявлять несколько раз). Еще «сложность» дня сегодняшнего: центральный вход в здание вокзала закрыт. Как мне пояснили: «По техническим причинам». Так что попасть сейчас сюда можно только с «боков».

Со стороны платформ появилось удобное новшество: навигация по вокзалу станции «Одесса-Главная». Тут все четко и понятно: что где находится, куда обращаться внутренне перемещенным лицам, попавшим в наш город, где находятся магазины, зал ожидания и так далее, так далее.

Навигатор по вокзалу

В главном зале вокзала сейчас проходит пронизанная болью войны выставка.

Ж/д вокзал, выставка

Фортеця незламності на Одесском железнодорожном вокзале

Пункт незламності?.. Нет, такого на нашем вокзале нет. Зато имеется Фортеця незламності. Ну в самом деле, как можно назвать просто «пунктом» появившийся целый городок со множеством бесплатных услуг?

Здесь можно (работает круглосуточно):

  • поесть и выпить горячего чаю;
  • согреться;
  • подзарядить гаджеты;
  • воспользоваться интернетом;
  • при необходимости получить консультацию по расселению;
  • получить помощь по оформлению справок для ВПЛ;
  • получить медицинскую и психологическую помощь.

Имеются специальные услуги для людей с маленькими детьми.

Фортеця незламности
Пункт подзарядки
Прием заявлений
Горячий чай
Пункт обогрева
Перечень услуг
Пункт обогрева на вокзале Одессы

Сотрудники рассказывают, что к ним по-прежнему обращается множество приехавших людей с самыми разными проблемами. К примеру, многим из них необходим не только приют, но и психологическая помощь…

Напоите своего домашнего любимца!

Еще новинка: на вокзале появились дозаторы питьевой воды для тех, кто отправляется в путь или приехал с домашним любимцем. Их называют просто – поилки. Сама жизнь внесла в перечень услуг вокзала это новшество. Масштабная эвакуация пассажиров вместе со своими животными с самого начала войны показала, насколько важны для украинцев их домашние любимцы. Кстати, эти поилки – не просто некая емкость с водой. Это целая установка с наличием специального клапана-краника.

поилка на ж/д вокзале

Обновленное признание в любви к Одессе

Ну а старая-старая Старосенная площадь, которая первой встречает одесситов и гостей (увы, теперь часто вынужденных) города, красуется обновленной инсталляцией с признанием любви к Одессе на английском языке. Да-да, том самом, где вместо «love» изображено сердечко.

Теперь название города на ней с одной буквой «s». Как и положено в украинском написании названия нашего города. Изменение произошло на днях.

Инсталляция на Старосенной площади

А вот табличка рядом с этой инсталляцией настоятельно рекомендует не забираться на поверхность мега-букв по той простой причине, что здесь очень оживленное трамвайное движение… Вы скажете, что вроде и так понятно? Увы, далеко не всем…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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