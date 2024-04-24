Привитый — значит защищенный: кого и как прививают в Украине

Прививаться или не прививаться — эти дискуссии с разной активностью ведутся в Украине давно. Исходя из того, что привитыми от туберкулеза в нашей области есть только 80% детей, окончательную точку относительно полного принятия обществом иммунизации как главного пути защиты от инфекционных заболеваний ставить еще рано. Чаще всего родители опасаются осложнений после прививок. И именно профессиональный разговор с врачом, который приведет убедительные примеры в пользу вакцинации, помогает им принять правильное решение об иммунизации ребенка.

Шаг за шагом

— Я с пониманием отношусь к тому, что родители, которые начитались многого в социальных сетях, иногда имеют определенные сомнения и предостережения относительно прививок, — говорит педиатр детской городской больницы №5 города Одессы Виктория Любецкая, — В социальных сетях выкладываются и ложные теории. И очень важно отличать профессиональное мнение от любительского, — часто категоричного, но недоказательного. Осложнения в виде аутизма, повышение температуры после вакцинации, нарушение теплового режима хранения вакцин — именно об этом чаще всего спрашивают родители. Моя задача, — шаг за шагом, постепенно разобраться, почему именно возникло предубеждение относительно прививок и как его преодолеть. Ведь связь прививок с аутизмом научно не доказана. Отсутствие света в поликлинике не влияет на режим хранения вакцин и не угрожает их качеству — у нас есть современные холодильники, которые даже в случае отключений электроэнергии держат нужную температуру в течение нескольких суток.

Кроме того, полчаса после прививки ребенок остается в поликлинике под наблюдением медиков. По массе тела ребенка рассчитывается жаропонижающая терапия на случай, если температура повысится, и мама должна знать, что делать в такой ситуации.

Объясняю родителям, что небольшая боль в месте инъекции, — это нормально. Через две недели после прививки вакциной КПК может появиться сыпь, это тоже нормально. Родители постоянно на связи с педиатром, с которым подписывали декларацию. Врач предоставляет свои рекомендации.

Обязательна ли вакцинация детей

В Украине обязательной является вакцинация детей от 10 опасных болезней:

гепатита B;

туберкулеза;

полиомиелита;

дифтерии;

коклюша;

столбняка;

гемофильной инфекции;

кори;

краснухи;

эпидемического паротита.

Все вакцины для детей, необходимые для иммунизации согласно Национальному календарю прививок, переданы в регионы и доступны бесплатно в учреждениях первичной медицинской помощи Украины.

За рубежом этих прививок детям не делают?

Именно такое утверждение часто приходится слышать врачам. Они не устают объяснять: даже если вы поедете за несколько дней, в любой момент ваш ребенок может заболеть. И заболеть трудно, если не привит. Или вы будете ожидать отъезда некоторое время. И это тоже повысит риски непривитого ребенка заболеть. Родители, к сожалению, забывают еще один очень важный момент: они сами должны быть защищенными от инфекционных заболеваний, чтобы не представлять угрозу инфицирования собственных детей. Для этого, прежде всего, надо выяснить, имеют ли сами родители все необходимые прививки?

Необходима ли взрослым вакцинация?

Многие люди ошибочно считают, что все прививки для них закончились в детстве. Поэтому многие взрослые люди остаются беззащитными перед опасными болезнями.

Дифтерия и столбняк

Раз в 10 лет все взрослые должны быть ревакцинированы от дифтерии и столбняка вакциной АДС-М (от дифтерии и столбняка) бесплатно в коммунальном медучреждении по месту декларации или вакциной АаКДП-М («Бустрикс» от дифтерии, столбняка, коклюша) за свой счет.

Беременные женщины должны получить 1 дозу вакцины «Бустрикс» во время каждой беременности для передачи защитных антител ребенку и защиты его в течение первых месяцев жизни. Лучше всего сделать это с 16 по 32 неделю беременности независимо от предыдущей истории введения вакцины «Бустрикс». Сейчас вакцинация беременных от коклюша не обеспечивается за счет государственного бюджета.

ВПЧ (вирус папилломы человека)

Рак шейки матки является основной причиной смерти от рака среди женщин в развивающихся странах. Почти ¾ всех раковых заболеваний шейки матки вызваны ВПЧ (вирусом папилломы человека) — вирусом, передающимся половым путем. Два типа ВПЧ (типы 16 и 18) вызывают 70% случаев рака шейки матки.

Сейчас в Украине доступны две вакцины против ВПЧ: двухвалентная (ВПЧ типы 16 и 18 — вакцина «Церварикс») и четырехвалентная (ВПЧ типы 6, 11, 16 и 18 — вакцина «Гардасил»). Для проведения прививки можно записаться в частное медучреждение или самостоятельно приобрести вакцину в аптеке и ввести ее в медучреждении, где вы задекларированы.

В Одессе в прошлом году, несмотря на войну, впервые введена новая программа вакцинации детей от ВПЧ за средства городского бюджета. Вакцину «Гардасил», приобретенную по городской целевой программе «Здоровье», уже получили более 850 девушек и парней подросткового возраста. Сейчас только два города в Украине бесплатно вакцинируют детей от ВПЧ — Одесса и Киев.

Корь, паротит, краснуха

В Украине обычно используют трехкомпонентную вакцину КПК, которая обеспечивает комплексную защиту от кори, паротита и краснухи. Вакцинация проводится бесплатно в детских поликлиниках по месту заключения декларации, прививки делаются в 12 месяцев и в 6 лет. Вакцина КПК для непривитых взрослых доступна только за свой счет, для формирования стойкого иммунитета рекомендуется получить две дозы КПК с минимальным интервалом месяц между дозами.