Пес Патрон расскажет одесским детям о минной безопасности: где и когда пройдет встреча (видео)

Об этом сообщается на сайте международной организации.

Для детей младшего возраста (4-12 лет) в 14:00 состоятся массовые чтения нового комикса «Пес Патрон и его приключения», созданного ЮНИСЕФ в сотрудничестве с ГСЧС целью ознакомить маленьких украинцев с правилами минной безопасности.

Чтения комикса состоятся в более чем в 30 городах и поселках, в том числе и в тех, которые находятся в заминированных областях или пребывают под постоянными обстрелами. Одно из чтений посетит сам Патрон и его хозяева, чтобы вживую прочитать истории его приключений детям.

«Пес Патрон и его приключения» – это серия комиксов, которая состоит из 5 выпусков – каждый выпуск содержит две истории о приключениях Патрона на тему минной безопасности.

Ко Дню минного просвещения выйдет первый выпуск комикса, а остальные четыре – в течение апреля и мая. Комикс будет распространяться исключительно на бесплатной основе (то есть запрещен для продажи), через партнерские организации ЮНИСЕФ, мультицентры и подобные локации.

Также сообщается, что для детей 13 лет и старше состоятся сессии по виртуальной реальности (VR) в 15:30 и до конца работы локации.

VR-сессия – это интерактивное образовательное путешествие, представленное через 3D графику и 360 сцены, специально отснятые в заминированных населенных пунктах Донецкой области известным видеографом Евгением Малолеткой. Продолжительность каждой VR-сессии составляет около 20 минут (зависит от индивидуальной скорости). VR-сессии пройдут на локациях в течение 4-5 апреля.

Локации чтения комикса в Одессе и Одесской области

Одесса, Вокзал (СпільноТочка);

Овидиополь, Одесская область, Лицей, ул. Леси Украинки, 111;

Черноморск, Одесская область, проспект Мира 30;

Доброслав, Одесская область, ул. 40 Речь Освобождения, ДЮСШ.

Когда: 4 Апреля, 14:00 и 15:30. Вход свободный.

Кто такой Пес Патрон

Патрон – служебный пес породы джек-рассел-терьер, получивший международную известность после начала войны в Украине и успевший стать любимым героем для взрослых и детей. Талисман Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и официальный символ Международного координационного центра по вопросам гуманитарного разминирования, сформированного при МВД Украины.