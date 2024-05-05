На одеському вокзалі з’явився острівець дитинства

Простір для дітей та дорослих

Проект «Спільно» стартував в Україні у 2022 році – від початку широкомасштабної війни. Спочатку він був створений для дітей та їхніх батьків, змушених залишити свої будинки через рашистську агресію. Громадські простори для хлопців та дорослих, де дітлахи можуть весело та цікаво провести час, а мами – відпочити та отримати необхідні консультації, за два роки ЮНІСЕФ організував у багатьох містах України. Їх облаштовували в укриттях, бібліотеках, і, звичайно, на вокзалах, що першими приймають потік переселенців.

В Одесі такий простір спочатку з’явився на відкритому майданчику під тентом поряд із гуманітарним хабом, розташованим у школі №117. Коли похолоднішало – перемістилося в закрите приміщення. А нещодавно ігровий простір «Спільно» відкрився на одеському вокзалі.

Щодня після прибуття поїздів тут приймають родини переселенців із дітьми. Деякі вирушають далі у дорогу. А перед пересадкою на інший поїзд – відпочивають в «Спільно». Облаштовано простір та для комфортного перебування тут дітей та батьків з інвалідністю.

Про вай-фай, памперси та щеплення

Приймає відвідувачів локація щодня – з дев’ятої ранку до дев’ятої вечора, без перерви. Одночасно тут працюють три адміністратори. Усі – на волонтерських засадах. Дівчата розповідають батькам, як можна отримати статус ВПО та соціальну допомогу, де укласти медичну декларацію з лікарем, за необхідності – направляють на консультації до юриста чи психолога.

Усі послуги тут безкоштовні. Можна зарядити гаджети, є вай-фай – волонтери повідомляють пароль.

Щоб переповити дитину – облаштовано дві кабінки зі спеціальними столиками та запасом памперсів. Розміри є різні: від трусиків для малюків вагою від 14 кг до 25 кг, до памперсів для немовлят від 3 кг до 6 кг.

До того ж, під час Всесвітнього тижня імунізації мобільні бригади медиків безкоштовні робили щеплення дітям та дорослим. Малюкам пропонували зробити все профілактичні дитячі щеплення. Дорослим – вакцинуватися від дифтерії та правця, отримати бустерне щеплення від ковіда.

Про «Бессарабський експрес» та великодні писанки

Залишати дитину одну в локації не можна. Він весь час має бути тут разом із батьками.

А поки що мами отримують необхідну інформацію, діти можуть пограти в компанії однолітків. Тут можна «пірнути» в басейн із кулями та скотитися з гірки. А ще – керувати справжнім поїздом.

Це макет «Бессарабського експресу», який у 2021 році вирушав маршрутом Одеса – Ізмаїл. З початком війни потяг скасували – надто небезпечний напрямок. А Укрзалізниця зробила для дітей його ігрову копію. Потяг має номер – такий самий, як справжній експрес. А в кабіні на пульті управління можна змінювати назви міст. Тож маленькі машиністи можуть обирати різні маршрути.

Є у «Спільно» локація для настільних ігор, шахів, складання пазлів, малювання. Для дітлахів щодня тут проводять різні майстер-класи. І хлопці прагнуть виявити свої творчі здібності – адже у дитинстві талановиті усі. Разом із волонтерами вони майструють вироби та клеять аплікації, малюють та ліплять із пластиліну. На заняттях легоконструювання – збирають макет поїзда, залізниці, містечка з машиністами. А перед Великоднем малюки вчилися писанки розфарбовувати. І займалися цим із величезним задоволенням.

Консультують психологи

Для хлопців тут багато книжок, коміксів, розмальовок. Для батьків – література про те, як заспокоїти дитину в укритті, якими іграми її можна зайняти.

Раз на тиждень до «Спільно» приходять мобільні команди психологів. Вони розмовляють з дітьми, про їхню особисту зону безпеки, про те, що хлопцям сьогодні дає сили. Потім аналізують, як діти поводяться, і дають поради батькам.

Під час повітряної тривоги волонтери допомагають відвідувачам зібратися та спрямовують їх до бомбосховища. В Одесі воно, мабуть, найбільше – розташоване практично під усім будинком вокзалу. До того ж – функціонує як «ядерне». Розміститися там можуть понад 500 людей.

Безпеки навчає пес Патрон

Дитячі голоси звучать тут практично цілий день. Адже, крім пасажирів, ігровий простір на вокзалі полюбили і маленькі одесити, і хлопці, які переселилися до нашого міста під час війни.

– Зараз, коли не всі дитсадки працюють, і не у всіх школах укриття є, – батьки шукають локації, де їхні діти в безпечних умовах могли б поспілкуватися з іншими хлопцями, – каже фахівець із комунікації ЮНІСЕФ Вероніка Нікітіна.

– Деякі діти тут навіть уроки роблять, – додає старший адміністратор простору Юлія Сухопарова. – Ми маємо постійних відвідувачів, які навчаються тут недалеко в гімназії. Вони можуть після уроків цілим класом прийти до нас. Коли у нас був проект мінної безпеки, хлопці приходили до нас після школи. Ми читали комікси, де головним героєм був пес Патрон. Він навчав дітей, як поводитись, якщо побачив міну, що робити, якщо знайшов вибухонебезпечний предмет.

Що подобається мамам та дітям

Приходять діти з батьками та просто відпочити.

– Ми приходимо сюди щодня, – каже мати молодшокласника Дані Наталія Трандафірова. – Живемо тут неподалік. Переїхали до Одеси із Ізмаїльського району. Думали, що тут буде спокійніше. А тут жах, що діється, – гинуть діти, люди… Про відкриття простору дізналася з оголошення в телеграм-каналі. Тут нам дуже сподобалося – чисто, акуратно, дівчатка привітні, добре ставляться і до дітей, і до нас. Дитина завжди після школи мене сюди тягне. Заходимо на півгодини – а затримуємось на годину. Даня тут малює, розмальовує, грає. Дуже сподобалося, коли приїжджав регулювальник – навчали правила дорожнього руху, малювали. Дуже пес Патрон сподобався – з нетерпінням чекає другої частини цього захоплюючого заняття.

Сам же Даня розповів, що товаришує тут із усіма дітьми, найбільше любить малювати, коли виросте, хоче стати поліцейським. А після занять із регулювальником, тепер знає, як правильно переходити дорогу.

Одеситка Ельміра зі своєю трирічною донькою на майстер-клас із писанок приїхала з пересадками з району селекційного інституту. Ближче таких локацій немає. А тут і їй, і малечі Камелії, що захоплено розфарбовувала заготівлю, дуже сподобалося. Про існування дитячого простору на вокзалі також дізналася з телеграм-каналу.

Про роботу «Спільно», розклад майстер-класів та свят можна дізнатися тут.

І, якщо бажаєте, щоб ваша дитина проводила вільний час весело та з користю, приходьте на одеський залізничний вокзал. А взагалі, хотілося б, щоб таких просторів для дітей було в місті більше.

Автор фото Катерина Волянська