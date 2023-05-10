«єВідновлення»: как в Одесской области получить компенсацию за разрушенное жилье?

Сегодня, 10 мая, в Украине стартовала программа «єВідновлення», в рамках которой можно получить деньги на ремонт жилья, пострадавшего или разрушенного из-за войны. Денежную компенсацию выделяют на закупку стройматериалов и ремонтные работы. Как отправить заявление на получение компенсации через приложение «Дія», детально рассказывает редакция «Одесской жизни».

Обновите приложение «Дія» в своем смартфоне. Зайдите в магазина приложений «Google Play» или «App Store», найдите «Дію» и нажмите кнопку «Обновить».

Откройте приложение или авторизуйтесь в нем с помощью BankID (например, банковское приложение «Приват24» или «Ощад24/7»). Войдите в меню «Послуги» и найдите раздел «єВідновлення». Теперь следуйте указаниям.

Если вы ранее не сообщали в приложении «Дія» о том, что у вас было разрушено жилье, откройте это меню и укажите:

свои личные данные (паспорт и идентификационный код);

данные об поврежденном объекте (адрес, место, фото и описание повреждений).

Вернитесь в меню «Послуги», откройте раздел «єВідновлення» и выберите «Подати заяву на виплату». Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку «Зрозуміло». На экране появится адрес вашей прописки (например, квартиры или частного дома). Проверьте данные и нажмите кнопку «Подати заяву».

Снова ознакомьтесь с информацией, которая появится у вас на экране. Если вы соглашаетесь с условиями и входите в категорию людей, которым предлагается помощь, нажмите «Почати».

Теперь в онлайн-форме укажите, делали ли вы ранее ремонт в поврежденном жилье: «Да, полный», «Да, частичный» или «Нет, ремонт не проводили». Выберите к какой льготной категории вы относитесь: защитник Украины, родственник погибшего защитника, многодетная семья, люди с инвалидность І или ІІ группы, нет льготной категории. Нажмите «Далі».

Введите свои контактные данные: номер телефона или адрес электронной почты и счет банковской карты. Снова проверьте указанные данные и нажмите кнопку «Надіслати».

Через некоторое время в разделе «Повідомлення» появится сообщение о следующих действиях. Далее с вами свяжется специальная комиссия, чтобы договориться об осмотре жилья. Это необходимо, чтобы установить убытки и рассчитать сумму выплат. После осмотра «Дія» известит вас о решении комиссии.

Полученные деньги нужно использовать в течение 12 месяцев со дня получения. На восстановление одного объекта выделяют не больше 200 тысяч гривен.

Обратите внимание!

Для того, чтобы получить денежную компенсация на восстановление жилья вам нужно открыть специальный счет «єВідновлення» в одном из банков-участников программы: «Монобанк», «ПриватБанк», «А Банк», «ПУМБ» и «Sense bank». Сделать это можно в банковском приложении или в ближайшем отделении банка.

Кто может рассчитывать на помощь от «єВідновлення»?

Государственная программа «єВідновлення» доступна только для украинцев, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Для тех, чьи дома полностью разрушены и не подлежат восстановлению, правительство разрабатывает другую программу компенсации. В первую очередь финансовую помощь получат:

участники боевых действий;

семьи погибших военнослужащих;

мобилизованные украинцы;

многодетные семьи;

опекуны и патронатные воспитатели детей-сирот;

люди с инвалидностью I и II групп.

Помощь не доступна для тех, кто попал под государственные санкции, угрожал национальной безопасности, а также родственникам таких лиц.