Выплаты за разрушенное жилье начались: куда обращаться одесситам

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Как подать заявление

Для этого владельцу или совладельцу жилья нужно обратиться в любое подразделение ЦНАПа по адресам:

ул. Косовская, 2Д

проспект Добровольского, 106

ул. Академика Королева, 9

ул. Генерала Петрова, 22

ул. Дальницкая, 2

Для подачи заявления необходимо:

иметь в Государственном реестре прав информации о праве собственности на жилье;

открыть счет еВосстановление в банке;

открыть счет еВосстановление в банке; иметь при себе паспортный документ, РНОКПП, адрес электронной почты, в случае обращения законным представителем (представителем) дополнительно подается документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия.

Подать заявление о получении помощи через Департамент предоставления административных услуг Одесского горсовета можно независимо от места расположения на территории Украины поврежденного жилья кроме территорий находящихся под оккупацией или территорий на которых проходят активные боевые действия.

Как будут выплачивать компенсацию за разрушенное жилье

Компенсации будут выплачиваться в виде жилищных сертификатов, которые можно использовать для покупки нового жилья.

После получения жилищного сертификата его владелец может забронировать средства для покупки нового жилья через приложение Дія. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков пишет, что стоит бронировать деньги, чтобы система знала, что вы планируете совершить покупку жилья.

«До заключения соглашения о приобретении жилья по сертификату, вы должны прекратить право собственности на тот объект недвижимости, который был разрушен. Для этого нужно посетить нотариуса, который наделен полномочиями государственного регистратора, или же прийти в ЦНАП», — говорится в сообщении министра.

После бронирования средств у владельца есть 30 дней, чтобы оформить сделку купли-продажи нового жилья. Если за это время соглашение не будет оформлено, необходимо будет повторно подать заявление о бронировании средств в Дії.

«Вы можете приобрести любую квартиру или дом — первичку или вторичку, в любом регионе страны, независимо от того, где находится разрушенная недвижимость. Если стоимость выбранной вами недвижимости выше стоимости сертификата, вы можете доплатить из собственных средств», — добавил Кубраков.

Отметим, украинцы массово подают заявления на возмещение средств за разрушенное россиянами жилье. По состоянию на конец декабря сформировано 1636 жилищных сертификатов на сумму более 3 млрд гривен, на приобретение нового жилья.