На що розраховувати одеситам, чиє житло постраждало від прильотів

Компенсація за вікна та двері

В Одесі з початку повномасштабної війни, інформують у міськраді, внаслідок рашистських атак постраждали 315 житлових будинків.

Для надання матеріальної допомоги власникам пошкодженого житла в місті ухвалено спеціальну програму. За інформацією депутата Петра Обухова, на компенсацію ремонту постраждалих квартир у січні цього року з міськбюджету було виділено 87 мільйонів гривень. А в лютому — зарезервовано ще 50 мільйонів.

Компенсацію можна отримати на заміну пошкоджених вікон — крім балконних — і вхідних металевих дверей. Для цього необхідно подати до районної адміністрації пакет документів:

заява від власника або зареєстрованої особи;

акт обстеження, заповнений і підписаний спеціальною комісією спільно з представниками ОСББ або керуючої компанії будинку;

копії паспорта, податкового коду та правовстановлюючих документів на квартиру;

роздруковані чорно-білі фото всіх пошкоджень.

Документи — ремонт — матдопомога

Пакет треба подати до усунення пошкоджень.

На запитання, що робити, якщо документи на квартиру знищені в пошкодженій квартирі, Петро Обухов відповідає: «У нас уся інформація в державних реєстрах. Зникнення документів на руках у людини нічого не змінює. Їх можна відновити».

Питання — скільки часу це займе? Як довго люди, які вирішили подати заяву на компенсацію, але втратили документи на квартиру, мають жити без вікон і дверей?

Після того, як усі документи зібрано і подано до райадміністрації, можна самостійно, власним коштом, зайнятися ремонтними роботами. Тож не дивно, що деякі квартири залишаються без ремонту. У людей просто немає на нього грошей.

Після закінчення робіт необхідно подати в райадміністрацію звіт: чеки і фото замінених вікон і дверей.

— В акті є дивні, на мій погляд, пункти про стан доходів сім’ї, банківські рахунки тощо, — каже Петро Обухов. — На жаль, усе це потрібно також заповнювати — такий у нас у місті прийнятий порядок при виділенні матеріальної допомоги.

Розцінки від Кабміну

За словами віцемера Олександра Філатова, по грошову компенсацію звернулися близько 3000 постраждалих. Оглянуто 2700 квартир. Компенсацію вже отримали 1555 власників пошкоджених квартир.

Щоправда, грошей, виділених міськрадою, на ремонт вистачає не завжди.

Так, у будинку на Парковій, 10 знесло пів даху, повибивало всі склопакети та двері. Міськрада ж, за словами домовласниці Антоніни, компенсації виплатила лише 103 тисячі гривень.

Практично самотужки відремонтувала дах і Ольга, господиня будинку на Бехтерева, 2. Муніципалітет виділив їй 75 тисяч гривень.

— З нинішніми цінами на суму грошової допомоги від міста ремонт не зробиш, — каже Євгенія, власниця пошкодженої квартири в будинку на Заболотного, 54. — Але добре, що є хоч така компенсація.

І в цьому разі з муніципалітету «хабаря не буде». Суму компенсації визначив своєю постановою Кабінет міністрів України:

заміна зовнішнього вікна — 9436 грн,

міжкімнатних дверей — 9983 грн,

вхідних — 14414 грн.

Допомога за програмою «єВідновлення»

Можуть подати одесити й заявку на компенсацію за загальнодержавною програмою «єВідновлення». Вона має два напрями: за пошкоджене майно та за знищене майно.

Повідомити про пошкодження або знищення своєї нерухомості одесити можуть у відділеннях Центру надання адміністративних послуг за адресами:

вул. Косівська, 2д,

пр-т Добровольського, 106,

вул. Академіка Корольова, 9,

вул. Генерала Петрова, 22,

вул. Дальницька, 2.

Необхідно пред’явити:

паспорт та ідентифікаційний код,

фото пошкоджень,

адреса електронної пошти — на неї надійде номер повідомлення про пошкоджене майно.

Заявку також можна подати в застосунку або на порталі «Дія». А потім очікувати на інформацію про початок процедур оцінки та компенсації.

Для оцінки пошкоджень у виконкомі міськради створено спеціальні комісії: для компенсацій за пошкоджене майно та знищене майно. Вони мають оглянути житло і встановити суму допомоги.

Максимальний розмір виплат не може перевищувати 200 тисяч гривень.

БТІ допоможе?

Для подачі заявки необхідно, щоб право власності на нерухомість було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухомість і відображено в «Дії».

— Правовстановлюючі документи на квартиру мають бути в електронній базі нерухомого майна. Але якщо квартира придбана до 2013 року, то її в цій базі немає. І, щоб підтвердити документи, потрібно наново зареєструвати квартиру в БТІ, — каже мешканка будинку на Заболотного, 54 Наталя. — А на це підуть час і гроші. Коштує переоформлення близько трьох тисяч гривень. Тож хтось, може, компенсації від держави не дочекається і самостійно вирішить питання з відновленням.

Водночас мер Труханов ще в січні пообіцяв мешканцям пошкоджених будинків допомогти швидше зібрати пакет документів. Зокрема, міське БТІ має безоплатно надати клієнтам, які подають заявки на «єВідновлення», послуги з виготовлення техпаспорта та відповідної довідки.

Сертифікат — через півроку

На сьогодні, за словами Олександра Філатова, знищеною нерухомістю в Одесі визнано чотири приватні будинки, багатоквартирні будинки на вулицях Приморській і Картамишевській, частину будинку на проспекті Шевченка. Власники зруйнованих будинків і квартир отримають компенсацію у вигляді житлових сертифікатів, які вони зможуть використати для купівлі нового житла.

Господарі двох зруйнованих квартир і співвласники приватного будинку вже отримали компенсацію за програмою і придбали житло. Першою державний сертифікат місяць тому отримала Валерія Козаченко, яка проживала в будинку на Приморській, 25.

Компенсації довелося чекати пів року. Грошей вистачило на придбання квартири схожої площі.

Коли отримають житлові сертифікати інші жителі зруйнованих будинків, віцемер не уточнює. Зрозуміло одне — із заявкою на «єВідновлення» зволікати не варто.

Про центри для ВПО і порожні квартири

Будинок на Приморській уже демонтували. Протягом двох місяців збираються ліквідувати зруйновану будівлю на Картамишівській. Тобто її мешканці в очікуванні житлового сертифіката мають знайти собі дах над головою.

— Людям, у яких житло зруйноване повністю, міська влада пропонує переселення, — каже Олександр Філатов. — У місті є кілька таких локацій. Зокрема, їх можуть розмістити в муніципальних центрах проживання ВПО. Люди можуть жити там до отримання сертифіката «Дії» на придбання нового житла. Але, чесно кажучи, погоджуються одиниці.

Хтось знаходить притулок у родичів і друзів, хтось знімає квартиру.

Водночас в Одесі є безліч новобудов із порожніми квартирами. Ось тільки забудовники не збираються навіть на деякий час надавати їх людям, які залишилися без даху над головою. А місто, зрозуміло, зобов’язати їх не може. Це, до речі, — про спільне горе.

Але до чужої біди байдужі не всі. Хлопцеві, який втратив усю свою сім’ю після прильоту шахеда з будинку на Добровольського, 134, залишився без житла і будь-якого майна, подарував квартиру одесит Юрій Дегас, який володіє будівельною компанією «ДегасГруп». У квартиру з ремонтом протягом тижня забудовник обіцяє поставити всі меблі. А знайомі Юрія взяли на себе забезпечення домашньою технікою. Усі документи на право власності на квартиру нещодавно було підписано.

Хотілося б, щоб цей вчинок став прикладом для інших одеських будівельних компаній. Здається, для багатьох із них забезпечити житлом постраждалих не становитиме труднощів.

535 доларів за квадратний метр

Такий розмір компенсації, яку нададуть мешканцям квартир, зруйнованих унаслідок прильоту російського дрона в багатоповерхівку на проспекті Добровольського в ніч на 2 березня 2024 року. Про це повідомили на сайті Одеської міськради. Йдеться про компенсації в межах державної програми «єВідновлення».