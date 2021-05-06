Поздравляем: Одесскому историко-краеведческому музею – 65 лет (фото)

Одесский историко-краеведческий музей отмечает юбилей: 65 лет тому назад, 6 мая 1956 года, он принял первых посетителей.

Собрание музея вобрало и древности, отысканные и обработанные несколькими поколениями знатоков истории Одессы и края, и новейшие материалы – рукописи и печатные документы, коллекции карт, книг, газет и фотографий, предметов быта и оружия, картин и гравюр, других художественных произведений.

«Менялись времена, менялись и экспозиции. Независимость Украины дала возможность представить прошлое более образно, полно и беспристрастно», – сообщают в музее.

Сегодня Одесский историко-краеведческий музей – это:

постоянные экспозиции, выставки, которые дают возможность увидеть уникальные экспонаты, углубиться в исторические события;

возрожденный 15 лет назад музей «Степная Украина»;

мемориал героической обороны Одессы.

В связи с карантинными ограничениями празднование юбилея Музея переносится на конец августа.

Интересна также история прекрасного здания Музея – памятника архитектуры. Это творение архитектора Феликса Гонсиоровского. Здание дворцового типа появилось на улице Гаванной в 1876 году. Оно строилось для одного из представителей промышленно-коммерческой элиты того времени Александра Новикова.

В 1905 году дом на Гаванной был продан Одесскому коммерческому собранию. После октября 1917-го здесь часто менялись хозяева. В парадных залах размещались госпиталь, различные клубные учреждения, ведомственные библиотеки, областные партийные курсы. Полуподвальные помещения и часть залов первого этажа использовались как жилой фонд. С 1956 года здесь располагается историко-краеведческий музей.

Фото: Facebook-страница Одесского историко-краеведческого музея