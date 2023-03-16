Музей болгарского быта под открытым небом открыт в Одесской области

Музей под открытым небом находится в селе Заря Белгород-Днестровского района. Экспонаты музея покажут и расскажут как жили болгары больше века назад.

Многие бережно хранят дома старинные предметы быта. А вот Василий Ганев, загоревшись несколько лет назад идеей и вооружившись традиционным для болгар упорством, создал настоящий музей под открытым небом.

— Я вырос в среде, где болгарским традициям уделялось большое внимание, где было много домашней самодельной утвари. Весь необходимый инвентарь был сделан руками моего отца, а мамой было пошито много одежды. Кроме того, она бережно хранила то, что ей досталось от ее мамы и бабушки, — вспоминает Василий.

Когда родителей не стало, завзятый болгарин задумался о том, как бы все это сохранить. Решение создать музей под открытым небом во дворе своего дома пришло быстро и осознанно.

Уже на следующее утро зарянец взялся за работу: строгал, пилил и сколачивал небольшой навес для будущего музея. А когда все приспособления для установки старинных предметов были готовы, пришло время подготовки самих экспонатов. Главным среди них является семейная повозка.

— Моя мама работала бригадиром в колхозе, и каждый день ездила на работу на небольшой бричке. Мне приходилось ежедневно возиться с лошадьми, запрягать их и распрягать. Мамина бричка не сохранилась, а вот часть папиной повозки – да. Мы вместе с другом ее отремонтировали и вдохнули в нее новую жизнь. Теперь она, хоть и очень старая, но свежеокрашенная, создает аутентичную атмосферу на фотографиях посетителей музея. А я каждый раз здесь, среди старинных предметов, становлюсь ребенком, вспоминая свое детство, и показываю всем гостям, как жили болгары больше века назад, — с улыбкой говорит Василий и торопится рассказать о каждом экспонате своего бесценного богатства.

Где музей берет экспонаты

Тут, наряду с предметами обихода рода Ганевых, уже есть и раритетные вещи других зарянцев. Когда люди узнали о создающемся музее, многие поспешили принести сюда что-то интересное и старинное.

— Важное место занимает и тещин сундук. Он доверху наполнен домоткаными платьями, которые ткала и шила моя бабушка. Этим платьям не счесть, сколько лет, а они как новенькие, — делится основатель музея.

Меня впечатлило и деревянное, сделанное отцом Василия, приспособление, с помощью которого, благодаря длительному и упорному механическому вращению барабана, из молока делали масло. И еще — волнующий рассказ Василия о том, как его мама ткала и пряла вечерами, всегда напевая народные песни. А он, маленький, всегда помогал то нитку в иголку продеть, то пряжу мотать, и слушал, и впитывал любовь к песням, традициям и ко всему тому, что связано с его родом.

Василий часто садится здесь на старую скамейку, на которой когда-то любил отдыхать его отец, берет аккордеон и наигрывает болгарские мелодии.

— Хомут для лошади моего деда, деревянная посуда, в которой мама пекла хлеб, мои царвули (обувь из телячьей кожи), фотографии бабушек — каждый предмет – это часть моей жизни. Я счастлив, что однажды создал этот уголок истории, и сегодня его активно пополняю. В этом мне помогают мои дети и внуки. И это значит, что у музея есть будущее, а традиции рода Ганевых – в надежных руках, — говорит с улыбкой Василий Ганев, вновь растягивая меха аккордеона.

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