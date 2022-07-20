ВСУ снова высадились на Змеиный: провели разминирование и спасли кота (видео)

Украина проводит исследования и разминирование острова Змеиный. В ходе операции проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Выполнены инженерные работы по разминированию.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР сообщают, что на острове обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. Мреди прочего, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

На Змеином на «официальном» флагштоке поднят украинский флаг вместо рашистского «триколора».

Кроме этого, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации.

На видеозаписи слышно, как бойцы говорят: так, кота забираем. Потом котика берут в руки и показывают его в камеру. Разведчик при этом произносит: «Вот, я выполнил задание начальника Главка..»

Случай с котиком со Змеиного – лучшее подтверждение того, что сберечь, по возможность жизнь всех живых существ, не только людей – это главное правило ВСУ.

Напомним, что 30 июня российские захватчики сбежали с временно оккурированного Змеиного, не выдержав огневых ударов Вооруженных сил Украины. Остров Змеиный был единственной частью Одесской области, которую удалось занять рашистам.

А с 7 июля над островом Змеиный в Черном море вновь развивается государственный флаг Украины. Наши спецназовцы провели там зачистку.