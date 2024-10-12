В Черном море зафиксировали «сильно умеренное» землетрясение

В пятницу, 11 октября, в Черном море зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Ученые назвали его «сильно умеренным».
О событии сообщил накануне Главный центр специального контроля ГКАУ, осуществляющий мониторинг геофизических явлений как на территории Украины, так и всей Земли.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения был в Черном море, примерно в 150 километрах от побережья Турции, на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксировали в 10:16 по киевскому времени.
«По классификации землетрясений (это землетрясение) относится к сильно умеренным. Результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти и международным сейсмологическим центрам», – отметили в Главном центре специального контроля.
Информация о погибших или пострадавших в результате землетрясения отсутствует.
Напомним, утром 4 октября 2024 года землетрясение произошло в зоне Вранча в Румынии. Его ощутили жители Одесской области, в частности Измаильского района.
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