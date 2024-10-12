В Черном море зафиксировали «сильно умеренное» землетрясение

О событии сообщил накануне Главный центр специального контроля ГКАУ, осуществляющий мониторинг геофизических явлений как на территории Украины, так и всей Земли.

По информации специалистов, эпицентр землетрясения был в Черном море, примерно в 150 километрах от побережья Турции, на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксировали в 10:16 по киевскому времени.

«По классификации землетрясений (это землетрясение) относится к сильно умеренным. Результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти и международным сейсмологическим центрам», – отметили в Главном центре специального контроля.

Информация о погибших или пострадавших в результате землетрясения отсутствует.

Напомним, утром 4 октября 2024 года землетрясение произошло в зоне Вранча в Румынии. Его ощутили жители Одесской области, в частности Измаильского района.

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