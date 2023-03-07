Одесситов просят сообщать о случаях гибели дельфинов – как это сделать

Украинцев, в частности, жителей Одессы и Одесской области, просят сообщать о случаях нахождения на черноморском побережье мертвых дельфинов – впоследствии это может помочь привлечь к ответственности страну-террориста россию, так как гибель морских животных – результат военной агрессии рашистов.
По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, около тысячи случаев погибших дельфинов зафиксированы по всему побережью Черного моря – в Украине, Болгарии и Турции. Но сколько именно животных пострадали, сказать сложно, ведь ученые не имеют доступа к полноценному исследованию Черного и Азовского морей.
По факту массового экоцида дельфинов в Черном море в результате вооруженной агрессии россии Одесская прокуратура уже возбудила соответствующие уголовные производства.
Чтобы помочь собрать нужные доказательства для привлечения россии к ответственности за убийство дельфинов, важно уведомить ученых Украинского научного центра экологии моря и Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины о новых случаях гибели дельфинов, по номерам:
- 067 390 0118 (WhatsApp, Telegram);
- 095 548 6553 (WhatsApp, Telegram, Viber);
- 063 970 1500 (WhatsApp, Telegram).
В сообщении необходимо:
- указать место находки (координаты);
- прикрепить фотографии погибшего дельфина (если есть возможность, сфотографировать голову, зубы, спину и живот дельфина, а также видимые повреждения, если таковые имеются).
При этом ни в коем случае нельзя прикасаться к погибшим животным – они могут быть источником инфекции. Специалисты самостоятельно отберут образцы и направят их на экспертизу в ведущие европейские исследовательские центры в Италии и Германии.
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