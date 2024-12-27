Рыбные консервы из кодымской рыбки поехали из Познанки к фронтовикам

Из 55 килограммов толстолоба сделали консервы

В первую очередь приготовили для военных на фронт 75 пол-литровых банок вкусненьких, изготовленных по древнему познанскому рецепту рыбных консервов из кодымской рыбки.

Рыбаки местного рыбацкого сообщества «Ясеновская Родина» предоставили для бойцов 55 килограммов толстолобика. Также женщины изготовили 20 банок паштета. Необходимые мясные продукты педагоги прикупили за свой счет на сельском рынке.

Над приготовлением ингредиентов для консервации в автоклаве упорно трудились педагоги из гимназии Светлана Кудина, Галина Глизнуца, Любовь Пужанская, Елена Ганченко и Татьяна Иванчишина. Женщины лихо разобрались с рыбой. Обычно трудились на кухне местного кафе, помещение которого любезно предоставила в пользование волонтеров предпринимательница Татьяна Байдыш.

Чтобы консервы получились вкусными и питательными, над автоклавом мудрил мастер этого дела Сергей Драпчук.

Останавливаться не собираемся

Более 60 жителей Познанского старостата сегодня защищают страну от оккупантов. В первую очередь посылки поедут на передовую к родственникам работников школы.

Педагогический коллектив Познанской гимназии полученные от профсоюзной организации педагогов на новогодние подарки средства решил потратить на поддержку земляков-фронтовиков. К этой сумме добавились еще и добровольные взносы, на которые приобретены вещи повседневного обихода, сладости и т. п. Местная детвора подготовила патриотические рисунки с праздничными пожеланиями.

— Чтобы наши воины имели силы противостоять оккупантам, мы шлем им вкусные продукты, а для души — патриотические защитные амулеты и детские рисунки, — отметила педагог Галина Глизнуца, — И на этом останавливаться не собираемся. Ведь наши солдаты держат небо и землю, а мы обязаны поддерживать их.

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