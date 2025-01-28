По мнению главы хозяйства «Основа-2» Андрея Высокого из поселка Любашевка, пока бесснежная теплая зима не угрожает посевам, но он опасается «голых» морозов в феврале и марте.

— Значительные площади мы засеяли озимой пшеницей и рапсом. В целом всходы хорошие и демонстрируют неплохие перспективы на урожай. Ведь именно на озимый клин мы возлагаем большие надежды, чтобы выращенного зерна хватило прежде всего на развитие самого хозяйства, рассчитаться с налогами, арендой земли и пайщиками, а главное — и в дальнейшем помогать ВСУ.

Андрей Высокий проверяет озимые культуры

Помню, когда зимы были снежными и морозными, то, чтобы определить состояние растений, приходилось выдалбливать в поле монолиты, а теперь хватает только визуального наблюдения, — рассказал опытный земледелец.

Хозяйничая в зоне рискованного земледелия, земледельцы прежде всего бережно подбирают для сева наиболее перспективные сорта озимых и яровых хлебных и технических культур. Не менее тщательно соблюдают агротехнические нормы по севу и уходу за растениями.

Сегодня посевы пшеницы и рапса оцениваются как хорошие.

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