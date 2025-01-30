Надія Вихватенко з села Маловасилівка Любашівської громади днями, пройшовшись заповідними грибними місцями Троїцького лісу, під товстим килимом опалого листя відшукала лише кілька маслюків. Вона розповіла, що свій грибний сезон завершила в середині грудня, але якщо така аномально тепла погода протримається довше, то, можливо, й грибочки полізуть!

Жінку, яка має шістьох дітей та семеро онуків, до грибної справи привчила її свекруха Людмила ще двадцять років тому, коли молодята перебралися у село. Також навчила маринувати грибочки. Частину виробленої продукції Надія продає, адже для великої родини це вагомий прибуток до сімейного бюджету – її чоловік помер молодим, а у селі важко знайти роботу.

Жодне родинне свято Вихватенків не обходиться без смачних, власноруч зібраних в екологічно чистому місці та приготовлених за сімейних рецептом, маринованих грибочків. Смакують вони і зятю пані Надії, який захищає Батьківщину і охоче привозить побратимам тещину смакоту.

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Всім бажаючим, хто хоче маринованих грибочків, господиня Надія Вихватенко пропонує свій класичний рецепт.

Рецепт маринованих грибів від Надії Вихватенко

Щоб вийшло 6 півлітрових банок, потрібно відро маслюків – приблизно три з половиною кілограми.

Інгредієнти для маринаду:

вода – 2 л;

оцет – 300 мл;

сіль – 2 ст.л.;

цукор – 2 ст.л.;

чорний перець горошком – 12-15 шт.;

перець духмяний – 10-12 шт.;

гвоздика – 6-7 шт.;

лавровий лист – 8-9 шт.

До води додаємо оцет, сіль та цукор. Потім кладемо гвоздику, перець чорний горошком і духмяний, лавровий лист.

Суміш доводимо до кипіння. Гриби чистимо і варимо 10 хвилин. Потім промиваємо в холодній воді, кладемо у маринад і варимо ще 15 хвилин та консервуємо.

Смачного!

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