Деленьские ученики провели ярмарку в поддержку ВСУ

Сегодня каждый из нас пытается чем-нибудь помочь стране и военным. С этой целью в селе Делень Арцизской общины в рамках проекта «Вместе к Победе» силами учеников местного лицея была организована ярмарка в поддержку ВСУ.

Провели его накануне Дня села — в последнее воскресенье августа селу Делень исполнился 191 год. Как и по всей стране здесь во время войны не проводятся массовые собрания, и, конечно, не до фестивалей сейчас людям. А вот ярмарка пришлась всем по душе – и люди пообщались, и дело доброе сделали.

По инициативе местных педагогов все желающие учащиеся могли приобщиться к ярмарке с любым товаром.

Семиклассник Иван Сарыев, например, принес булочки с изюмом, испеченные его мамой. Они очень быстро распродались, потому что выглядели очень аппетитно. Следом за булочками раскупили также пончики и трубочки.

Жители села с удовольствием покупали комнатные цветы, и даже яйца кто-нибудь смог приобрести по выгодной цене.

Директор Деленьского лицея Елена Патарская рассказала, что это уже вторая ученическая ярмарка, организованная в поддержку ВСУ.

— Такие мероприятия объединяют людей разных поколений, дают почувствовать себя причастными к мощному противостоянию нашего народа, а также это и возможность для хозяек продемонстрировать свои кулинарные таланты, — поделилась руководительница учебного заведения.

В результате все представленное на ярмарке было распродано, а средства переданы руководству Арцизской общины. Далее, по словам Елены Афанасьевны, на собранные средства будут закуплены необходимые приборы и отправлены адресно подразделениям, где служат уроженцы общины.

Читайте также: