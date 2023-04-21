Александр Полибза: в гостях у известного этнографа южной Одесщины

В нашей колоритной украинской Бессарабии живут не только трудолюбивые, но и без преувеличения уникальные люди. В восторге от увиденного спешу поделиться с вами историей о молодом человеке, который променял городскую жизнь на деревенскую, уволился с работы, чтобы самостоятельно развивать этно-туризм.

У него дома из всех современных гаджетов — только мобильный телефон. Вместо этого очень много старинных предметов быта и одежды, которым 100 и более лет и – внимание! — он прядет, ткёт коврики на старинном ткацком станке, шьет шапки из овечьих шкур и многое другое. Этот список можно продлить долго. Остановимся на главных моментах, которые сделали Александра Полибзу известнейшим этнографом юга Одесщины.

— У меня с самого детства патологическое неприятие всего современного. Я люблю все старинное. Поэтому всегда мечтал, чтобы у меня дома было все, как прежде, — говорит Александр, показывая нам свой дом, который он приобрел несколько лет назад.

Он родился в Арцизе, долгое время проживал в Болграде, где и работал на таможне. Но мечтал о деревенском доме. Имея много друзей в селе Кубей, там и нашел себе дом по душе.

— Живу почти на хуторе. Это место в селе Кубей Болградского района называется Остров. Здесь всего 19 домов. Там вот поле, там – река и лес. Мне очень хорошо здесь. Ведь люблю уединение, природу, тишину и покой. И чтобы все были как одна семья, — со счастливой улыбкой говорит Александр.

В комнатах — все только старинное. В планах сделать комнаты в стиле разных исторических эпох.

— Пока у меня уже готова гостиная — основная комната для приема гостей. Здесь круглый стол, о котором я давно мечтал, — у окна с видом на деревню. Идеальное место для гостей. Эту комнату сделал так, чтобы каждая деталь напоминала о прошлом. В первую очередь, люди обращают внимание на эту полку: здесь и шапки, и шляпы, и кожух висит. Все вспоминают, что и в их детстве тоже была такова, и охотно фотографируются. Там висит и парадно-выходной белый кожух. А вот на мне коричневый, рабочий. Также гости обращают внимание на две прялки. Их я привез из Арциза. Одна прядка — из приданого моей прабабушке. Вторая – это подарок бабушкиной соседки. У них разные конструкции – вертикальная и горизонтальная. Всем интересно, как они работают.

А это старинные занавески, их я повесил на все двери, которые покрасил в синий цвет. И белое на синем очень нарядно смотрится.

Раньше все вещи люди хранили в сундуке. И я большинство вещей также храню в сундуках. Они у меня есть в каждой комнате. Кстати, сундук обязательно должен быть накрыт: почему — не знаю, но придерживаюсь этой традиции. И еще: сундук должен быть закрыт. Открытый сундук – это очень плохая примета, – так обычно начинаются экскурсии Александра, которые он проводит по несколько раз в месяц для тех, кто ценит этнические вещи.

Зачастую Александр находится в мастерской, где работает. Главное место здесь занимает ткацкий станок.

— Это приданое моей прабабушке, которое потом перешло мне как семейная реликвия. Именно на нем я работаю. Причем постоянно: зимой и летом. На нем я делаю красные пояса, являющиеся частью национальной одежды болгар и гагаузов. У меня под ногами коврики, которые я тоже сделал на этом станке, — рассказывает Александр.

А еще он собственноручно шьет традиционные мужские шапки из овечьего меха.

— Вот это калип — форма для изготовления шапки. Она шьется вручную. Раньше ее шили с куполообразным верхом, а сейчас – с ровной поверхностью. Я сшил новую шапку, и ей нужно постоять почти неделю в форме, чтобы она растянулась, — говорит мастер, который сшил уже около 40 этнических головных уборов.

Помимо этого, Александр часто устраивает различные мастер-классы для тех, кто хочет научиться прясть, ткать или шить кожухи из овечьих шкур. А еще молодой этнограф производит реконструкцию старинных обрядов.

В этом году он организовал юных болгарок и гагаузок села Кубей на праздник Лазарь, а летом планирует показать, как раньше отмечали Еневдень (аналог праздника Ивана Купалы).

Сейчас наша экскурсия уникальным домом Александра Полибзы окончена. Но через некоторое время мы будем снова просить в гости, чтобы узнать что-то новое о прошлом болгар и гагаузов и увидеть новые экспонаты, которые Александр тщательно собирает и совершенствует, чтобы сохранить и продлить им жизнь.

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