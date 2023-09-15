Арцизский музей провел экскурсию за донаты на ВСУ

В рамках проекта «Вместе к победе» и по случаю 207-летия Арциза местным краеведческим музеем была проведена автобусная экскурсия по городу. Поучаствовать в мероприятии можно было за донат: минимальная сумма – 100 гривен. Собранные средства направляются на помощь ВСУ.

Экскурсия в таком формате в Арцизе прошла впервые. Участников подвозили на автобусе к местным достопримечательностям, а заведующий Арцизским историко-краеведческим музеем Дмитрий Чебан рассказывал об их создании, дополняя повествование интересными фактами. Гости города, да и местные жители, узнали много нового о славной истории Арциза, в прошлом – немецкой колонии.

Началось познавательное мероприятие со знакомства с музеем, где представлены экспонаты быта и элементы культурного наследия прошлых поколений. После осмотра скифской экспозиции группа выехала на знаменитый Скифский курган.

Побывали и на месте расположения немецкой кирхи, где сейчас установлен памятный знак основателям города и сохранился забор от старой застройки. И у здания райпотребсоюза, где при немецких колонистах располагались префектура и суд.

Поразила посетителей и усадьба Анатолия Колосова – современный мини дендропарк, где собраны редкие для юга Одесчины растения. Радушный хозяин — ландшафтный дизайнер Анатолий Колосов — рассказал интересные факты о создании усадьбы, параллельно давая гостям практические советы по садоводству.

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