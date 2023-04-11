Могут ли снизиться цены на продукты после Пасхи?

Пасхальный период – очередной повод сравнить цены на ключевые продукты питания. По оценкам «Института аграрной экономики», стоимость пасхальной корзины в этом году увеличилась почти на 25%, а в общем цены на продукты выросли на 30-32%. Однако по мнению экспертов, к лету ситуация может измениться для потребителей в лучшую сторону. «Одесская жизнь» поговорила с экономистом и продавцами «Нового рынка», чтобы выяснить, сколько сейчас стоят продукты питания и могут ли они подешеветь.

Отмечать Пасху стало дороже

На Пасху экономисты традиционно замеряют стоимость так называемой пасхальной корзины. В неё входят:

яйца;

паска ;

домашняя колбаса;

буженина;

сало;

сливочное масло;

мягкий и твердый сыры;

хрен и соль.

«Институт аграрной экономики» посчитал, сколько в этом году украинцы заплатят за пасхальную корзину на семью из четырёх человек, и выяснил, что она подорожала на 24,4% – с 972 гривен в 2022 году до 1209 гривен в 2023 году.

Между тем многие одесситы не собираются отказываться от пасхальной корзины.

«У меня очень традиционная пасхальная корзина. Это кулич, крашеные яйца и сыр/колбаса. Я никогда не стремилась к богатой корзине и считаю, что не в этом суть, – это чистая формальность. Главное, чтобы корзинка, хоть и скромная, была. Всё стало сложнее, всё стало дороже, но Пасха есть Пасха», – говорит посетительница «Нового рынка» Тамара.

«Золотые» яйца

Куриные яйца – одни из лидеров подорожания среди продуктов. С начала войны цены на яйца выросли как минимум втрое, но даже по сравнению с прошлым годом цена на этот продукт поднялась примерно на 30%. Если в 2022 году десяток самых крупных яиц «Гуливер» можно было купить на рынке за 50 гривен, то сегодня тот же десяток обойдётся в 70 гривен. В целом цена на яйца разных размеров колеблется в диапазоне от 50 до 75 гривен за 10 штук. Экономист Сергей Якубовский связывает такое подорожание цен с длительными отключениями света на протяжении зимы.

«Подорожание яиц связано прежде всего с тем, в каких условиях находилась экономика Украины зимой этого года, когда из-за огромных проблем с электроэнергией многие производства были на грани остановки. В том числе отключения света сильно повлияли на птицефабрики и теплицы. Часть продукции просто пропала. Именно поэтому мы сейчас видим резкий рост цен на яйца и овощи», – говорит экономист.

«Молочка» подешевела

Продавцы «Нового рынка» говорят: цены на молочную продукцию в этом году либо остались прежними, либо даже упали. В частности, это коснулось творога – скоропортящегося продукта, спрос на который у продавцов, очевидно, не высокий. В одной из торговых точек, где «молочкой» торгуют от производителя, цена на творог упала в два раза – со 120 до 60 гривен за килограмм. У перекупщиков же цены упали не так значительно – примерно на 15-20%. Если раньше жирный творог стоил 180 грн/кг, то сейчас его продают по 150-170 грн/кг.

«Обычно на зиму цены поднимались. Перед зимой мы думали творог будет уже по 200 грн/кг, а получилось наоборот. Покупателей стало меньше, спрос меньше – все «повтікали». А к лету цены ещё снизятся», – объясняет продавец Людмила.

Цены же на другие молочные продукты остались в пределах прошлого года. Брынза на рынке стоит от 150 до 220 грн/кг, сулугуни – 220 грн/кг, сметана – 150 грн/кг, домашние сливки – 200 грн/кг, масло – 300 грн/кг.

Мясо, копчёности, сыры и колбасы «растут» умеренно

Цены на мясную продукцию, колбасу и сыры выросли на 20-30%. Килограмм куриного филе сейчас стоит в районе 130 гривен, цены на свинину и говядину колеблются в диапазоне 180-220 грн/кг.

Цена на сыры начинается от 200 гривен за килограмм, а самые дорогие его сорта могут доходить и до 900 грн/кг.

Стоимость сала на рынке составляет 300 грн/кг, домашней колбасы – 330 грн/кг, буженины – 350 грн/кг. Однако у продавцов, которые сами производят мясную продукцию, цены на некоторые виды копчёностей даже упали.

«У меня сало подешевело. Ещё недавно я его продавала по 300 гривен, а сейчас уже по 250. А копчёная колбаса, например, в цене не изменилась. По сравнению с прошлым годом цены выросли гривен на 20 всего, но ведь всё дорожает – и корм, и дорога», – объясняет продавец Валентина.

Мука стоит на месте, соль дешевеет

Цены на бакалею в этом году остались практически неизменными. Цена на муку выросла всего на одну гривну и составляет 20 грн/кг. Килограмм соли сейчас можно приобрести примерно за ту же сумму, что дороже, чем до войны, но значительно дешевле, чем в 2022 году, когда в начале полномасштабного вторжения из-за приостановки работы «Артемсоли» и боёв в Соледаре цена на соль в один миг выросла в 15 раз и доходила до 95 грн/кг, а к осени снизились до 33 грн/кг.

Лук подорожал в шесть раз

Овощи по сравнению с прошлым годом подорожали крайне резко, в среднем в 2-2,5 раза. Так, например, огурцы поднялись в цене с 80 до 200 грн/кг, а зелень с 10 до 20 гривен за пучок. Сильнее всего подорожал лук – с 10 до 60 гривен за килограмм. Продавцы объясняют это и дороговизной бензина, и тем, что Херсонская область – главный поставщик овощей – долгое время находилась в оккупации, а какая-то её часть до сих пор остаётся под контролем врага.

«Если брать импортные товары, то море же закрыто, логистика идёт в обход, а бензин вырос в пять раз. Из-за оккупации Херсонской области на прилавках остался только наш одесский лук: его мало, а спрос на него большой», – говорит продавец Александр.

К лету продукты могут подешеветь

Несмотря на стремительное подорожание продуктов, экономист Сергей Якубовский уверен, что вскоре мы увидим снижение роста цен. По мнению эксперта, это связано с кредитной политикой западных партнёров и, в первую очередь, с требованиями Международного валютного фонда. В начале войны большую часть финансовой поддержки мы получали практически без обязательств. Так, в Украину зашло 28 млрд долларов помощи и ещё 14 млрд долларов кредитов. По мнению экономиста, в 2023 году ситуация с финансовыми потоками должна измениться.

«США теперь денег нам давать будут меньше, поэтому в дело включился МВФ. Он одобрил кредитную программу на более чем 15 млрд долларов, и первый транш Украина уже получила. Но МВФ даёт именно кредиты, а не просто помощь. А у кредитов есть свои условия, и одно из этих условий – это контроль над денежной эмиссией. Если раньше страна могла печатать неограниченное количество гривен, то уже сейчас объём эмиссии гривны в несколько раз меньше, чем ещё полгода назад. Именно эмиссия влечет за собой инфляцию и рост цен. Если эмиссия снизится, снизятся и цены. Поэтому в ближайшие месяцы мы увидим, что большая часть продуктов питания подешевеет», – считает экономист.

Еще по теме: