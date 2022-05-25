«Соли нет, но, может, будет»: где достать в Одессе незаменимый продукт?

В военные времена не до рассуждений о вреде и пользе соли. Тем более, когда она стала дефицитом, причем, как мы выяснили, довольно серьезным. Солевая проблема в военное время обострилась не только в Одессе, но во всей Украине.

Что с нашей солью?

Возник солевой ажиотаж не вчера. Суть проблемы: из-за остановки работы крупнейшего предприятия по соледобыче «Артемсоль» (г. Соледар Донецкой области), где сейчас идут бои, и в результате в Украине начался солевой дефицит.

Добавим к этому, что, по информации «Укринформа», на фоне дефицита соли и остановки госпредприятия «Артемсоль» Дрогобычская солеварня увеличила свои мощности до 55 тонн в месяц. Но, по словам директора этого предприятия Игорь Нащочича, этого не хватит даже на обеспечение Львовской области.

Есть ли соль в Одессе?

Что в Одессе? Солевая проблема возникла уже несколько дней назад. Поначалу соль стала расти в цене. К примеру, позавчера моя подруга ее покупала (упаковка «классической» каменной соли в один килограмм, которая стоила 9-10 гривен) по «заоблачной» цене в 35 гривен. Причем ее заверяли, что «это еще дешево, потому что это последняя соль, больше не будет». Потом выяснилось, что соль все же есть, но ее на рынке уже «выбросили» на следующий день по 60 грн.

Что на сегодняшний день?

Моя пробежка по супермаркетам закончилась неудачей: соли там нет. Ни «классической артемовской», ни другой. Ни в АТБ, ни в «Сильпо», ни в «Таврии», ни в «Копейке».

В одном из магазинов сети «Обжора», где соли тоже не оказалось на полке, мне пояснили, что «соль на складах пока есть, мы получаем, но ее разбирают с раннего утра».

Там же пояснили:

– Народ разбирает соль как-то ненормально: метут просто. Будем сокращать продажу в одни руки, лимит установим.

В мини-маркете кассир говорит:

– Соль появляется у нас с утра, ее «метут», потом продают на стихийных рынках по совершенно заоблачным ценам. Сейчас соли нет. Может, еще получим. Вообще «с ума сходить» по этому поводу не надо. И паниковать не надо: не будет нашей, будет импортная. Конечно, она будет уже дороже привычных цен.

И все же соль отыскалась

В мини-маркете «Точка» соль в продаже есть. Но не артемовская, а «Морская» производства Турции (расфасовывается в Киевской области). Это упаковка в 600 г. Стоит 23,3 гривны.

Такую же соль увидела и в мини-маркете «Гурман», но уже по цене 26,8 гривен. Рядом с ней продается та же морская соль из Турции, но уже в пластиковых упаковках с дозатором, 350 г. Стоит 40,4 гривен.

Что на рынках Одессы?

Коллега сообщает:

– На Привозе вчера продавалась соль на развес по 60 гривен. Люди брали бутылями пятилитровыми.

А как там Новый рынок? Увы, по состоянию на сегодняшний день, единственное, что напоминает о соли (любой!), так это вывешенные в разных местах базара объявления, что ее нет.

Ни отечественной, ни той же морской, ни йодированной. Никакой…

Фото Марии Котовой