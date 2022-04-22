Одесса на военном положении, день 58-й: «И почем ваших пасочек?!»

Пятьдесят восьмой день войны… Совсем скоро – Пасха. Кто-то в обязательном порядке печет главный праздничный продукт только сам, кто-то отправился на поиски уже готовой паски.
Отправились и мы. Побывали на рынке, в магазинах, в хлебопекарнях, не обошли и уличную торговлю.
– И почем ваших пасочек?
– А вы как будто ценник не видите.
– А почему они у вас как-то странно называются?..
Кстати, а как вкуснейший продукт сейчас величается на ценниках? Разнообразие полнейшее:
- паска;
- пасха;
- кулич;
- кекс пасхальный;
- с перечислением ингредиентов;
- без названия (по принципу «и так понятно, что это такое»).
Ценовая палитра – невероятная. Обойдя множество точек, где продают пасочки, делаем вывод, что они «идут» по цене от 15 до 450 гривен. При этом по пути получила подсказку, что бывают и «задороже». Мне лично не встретились.
Упакованы пасочки совершенно по-разному – от обычного полиэтилена до красивейших празднично украшенных коробок.
«Сопутствующие» товары – от пасхальных полотенец до корзинок – тоже в большом разнообразии. Так что выбирайте, что вам по душе и по карману.
И – главное! – одесситы не теряют чувства юмора.
– И что это у вас за яйца такие расписные?
– Так на Пасху же.
– Шо, съедобные?
– Нет, декоративные. На стол поставить. Для красоты.
Узнав, что «декоративные» стоят «ого-го», покупатель нарочито вежливо интересуется:
– То есть, так надо понимать, сам Фаберже их делал?
Из новшеств: можно приобрести набор из восемнадцати небольших пасочек. Его стоимость – 200 гривен. Продавец мне рассказала, что такие наборы сейчас покупают для благотворительности…
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Фото Марии Котовой