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Одесса на военном положении, день 58-й: «И почем ваших пасочек?!»

Одесса на военном положении, день 58-й: «И почем ваших пасочек?!»

Пятьдесят восьмой день войны… Совсем скоро – Пасха. Кто-то в обязательном порядке печет главный праздничный продукт только сам, кто-то отправился на поиски уже готовой паски.

Отправились и мы. Побывали на рынке, в магазинах, в хлебопекарнях, не обошли и уличную торговлю.

– И почем ваших пасочек?

– А вы как будто ценник не видите.

– А почему они у вас как-то странно называются?..

Кстати, а как вкуснейший продукт сейчас величается на ценниках? Разнообразие полнейшее:

  • паска;
  • пасха;
  • кулич;
  • кекс пасхальный;
  • с перечислением ингредиентов;
  • без названия (по принципу «и так понятно, что это такое»).

Ценовая палитра – невероятная. Обойдя множество точек, где продают пасочки, делаем вывод, что они «идут» по цене от 15 до 450 гривен. При этом по пути получила подсказку, что бывают и «задороже». Мне лично не встретились.

Упакованы пасочки совершенно по-разному – от обычного полиэтилена до красивейших празднично украшенных коробок.

«Сопутствующие» товары – от пасхальных полотенец до корзинок – тоже в большом разнообразии. Так что выбирайте, что вам по душе и по карману.

И – главное! – одесситы не теряют чувства юмора.

– И что это у вас за яйца такие расписные?

– Так на Пасху же.

– Шо, съедобные?

– Нет, декоративные. На стол поставить. Для красоты.

Узнав, что «декоративные» стоят «ого-го», покупатель нарочито вежливо интересуется:

– То есть, так надо понимать, сам Фаберже их делал?

Из новшеств: можно приобрести набор из восемнадцати небольших пасочек. Его стоимость – 200 гривен. Продавец мне рассказала, что такие наборы сейчас покупают для благотворительности…

 

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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