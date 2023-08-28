Мобилизация: могут ли военные останавливать транспорт ради вручения повесток?

Мобилизация для пополнения резервов армии в Украине продолжается. И многим военнообязанным начали выдавать повестки прямо в маршрутках. Но могут ли представители ТЦК останавливать для этого транспорт?

Как рассказал на брифинге начальник отдела военного учета Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко, работники ТЦК и СП не имеют права останавливать общественный транспорт, чтобы вручать повестки пассажирам – такое право есть только у полицейских.

«Таких случаев я, допустим, не знаю, что военнослужащие маршрутку останавливают… Если вы стали свидетелями таких случаев, сообщайте в соответствующие районные территориальные центры или обращайтесь к начальнику областного территориального центра, и мы будем принимать меры», – сказал Гуренко.

В то же время вручать повестки в общественных местах представителям территориальных центров комплектования разрешено.

«В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только с этой целью. Потому что граждане, находящиеся на улицах или в общественных местах, они не все подлежат призыву. Там сотни причин разных: состояние здоровья, образование, бронирование, предоставление отсрочек, уход за близкими своими родственниками и другое. Но вручать повестки им разрешено, чтобы уточнить их персональные данные. Действующим законодательством не запрещено вручать повестки в общественных местах», – добавил военком.

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Источник: «Суспiльне», иллюстративное фото 24 канала