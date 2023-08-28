Мобілізація: чи можуть військові зупиняти транспорт заради вручення повісток?

Мобілізація для поповнення резервів армії в Україні продовжується. І багатьом військовозобов’язаним почали видавати повістки прямо у маршрутках. Але чи можуть представники ТЦК зупиняти для цього транспорт?

Як розповів на брифінгу начальник відділу військового обліку Запорізького обласного ТЦК Андрій Гуренко, працівники ТЦК та СП не мають права зупиняти громадський транспорт, щоб вручати повістки пасажирам – таке право мають лише поліцейські.

«Таких випадків я, припустимо, не знаю, що військовослужбовці маршрутку зупиняють… Якщо ви стали свідками таких випадків, повідомляйте відповідні районні територіальні центри або звертайтеся до начальника обласного територіального центру, і ми вживатимемо заходів», – сказав Гуренко.

У той же час вручати повістки в громадських місцях представникам територіальних центрів комплектування дозволено.

«У зв’язку з тим, що не всі громадяни виконують правила військового обліку, виникає потреба уточнити їхні облікові дані. Тільки із цією метою. Тому що громадяни, які перебувають на вулицях чи у громадських місцях, вони не всі підлягають заклику. Там сотні причин різних: стан здоров’я, освіта, бронювання, надання відстрочок, догляд за близькими своїми родичами та інше. Але вручати повістки їм дозволено, щоб уточнити їхні персональні дані. Чинним законодавством не заборонено вручати повістки у громадських місцях», – додав військком.

Ви також можете дізнатися:

Джерело: «Суспiльне», ілюстративне фото 24 канали