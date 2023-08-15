Могут ли вручать повестки тем, кто в отпуске или на больничном?

Массовая раздача повесток украинцам продолжается. Более того – вручать повестки военнообязанным во время мобилизации сейчас разрешено и руководителям предприятий, и случаи выдачи повесток на рабочих местах участились. Причем это касается как государственных, так и частных компаний.

Фактически этот процесс выглядит так: представители территориального центра комплектования (ТЦК) приносят повестки на предприятие, обязывая руководителя выдать их своим военнообязанным работникам. Но может ли работодатель выдать такой документ, если работник, например, пребывает в отпуске или больничном?

По словам юристов, есть три варианта, которые могут возникнуть, если работодателя обязали выдать повестку своему сотруднику. Так, руководитель должен:

выдать повестку;

составить соответствующий акт об отказе;

сообщить, что работник находится на больничном или в командировке.

Если же работник откажется получить повестку от руководителя, работодатель должен составить соответствующий акт и сообщить об этом ТЦК.

В дальнейшем ТЦК может вынести постановление об административном правонарушении против работника, который нарушил условия военного учета или условия мобилизации. Получив копию этого постановления, работник может обжаловать его в суде.

При этом юристы отмечают: если работник находился в отпуске, командировке или на больничном, то руководитель предприятия должен сообщить ТЦК, что данному человеку он не передал повестку.

«Если на этом этапе будет возбуждено уголовное дело, то органам досудебного расследования будет крайне сложно доказать, что действия были умышленными. К ответственности привлекаются за уклонение от мобилизации, а не за получение повестки», – поясняет адвокат Ростислав Кравец.

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Источник и фото ТСН