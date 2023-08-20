Мобилизация: кого хотят привлечь к выдаче повесток украинцам?

В Украине хотят изменить порядок проведения мобилизации, в том числе и правила выдачи повесток. Соответствующий законопроект №9566 от 7 августа 2023 года зарегистрировали в Верховной Раде.

Согласно законопроекту, автором которого является нардеп Георгий Мазурашу, изменения планируется внести в ст. 38 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

В частности, право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне хотят предоставить коммунальщикам и владельцам домов. Им же предлагается разрешить собирать информацию о военнообязанных мужчинах, а также способствовать их прибытию по вызову в территориальные центры комплектования (военкоматы).

Также автор законопроекта предлагает улучшить процесс мобилизации, чтобы сотрудники ТЦК концентрировались на работе с мотивированными патриотами, которые хотят идти защищать Украину с оружием в руках.

Как сообщалось ранее, в этом же законопроекте идет речь о том, чтобы военнообязанные украинцы, которые категорически не хотят служить в армии, были привлечены к работе на поддержание и развитие экономики страны.

Читайте также: