Накажут ли военнообязанных, сбежавших за границу?

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение и мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Однако многие ищут лазейки и бегут за границу. Что же ждет тех, кто выехал незаконно?

Об обязаловке и ответственности

В начале полномасштабного вторжения россии в Верховной Раде разработали радикальный законопроект, обязывающий мужчин призывного возраста вернуться в Украину в течение 15 дней. За неисполнение долга предполагалось наказание: до 10 лет тюрьмы. Впрочем, по словам одного из авторов документа Федора Вениславского, его сняли с рассмотрения Рады, потому что «такими действиями сограждан точно не вернешь из-за границы».

В настоящее время никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и затем вернулся в Украину не предусмотрено.

В мае 2023 года глава МВД Игорь Клименко анонсировал закон об ответственности военнообязанных мужчин, которые во время войны незаконно покинули Украину, с целью напомнить каждому гражданину по окончании войны, «что он делал во время войны».

По словам министра, сейчас изучается международный опыт, каким образом обращаться с гражданами, нарушившими закон хотя бы один раз.

«Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», – добавил министр.

Кто может выезжать из Украины за границу

В то же время покинуть территорию Украины могут мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья. Основанием для этого будет оформленная инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. В частности, это:

снятые с учета по состоянию здоровья;

временно непригодные к службе;

имеющие троих и больше детей;

отцы-одиночки;

мужчины с инвалидностью.

Один из легальных путей выезда за границу мужчин во время войны – в качестве волонтера с регистрацией в системе «Шлях». Но если волонтеры нарушат сроки возврата в 30 дней, то повторно получить право выезда будет уже непросто.

Читайте также:

Источник: vesti.ua, фото: ТСН