Новости Одессы и Одесской области

Украинцам могут разрешить отказаться от мобилизации – а что взамен?

Украинцам могут разрешить отказаться от мобилизации – а что взамен?

Народный депутат от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу предлагает привлекать военнообязанных украинцев, которые категорически не хотят служить в армии, к «работе на экономику». Об этом говорится в его законопроекте №9566, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, те военнообязанные украинцы, которые категорически не хотят воевать, должны быть привлечены к работе над восстановлением государственной экономики – на предприятиях оборонной промышленности либо к общественно полезным работам. При этом оплата труда такого гражданина должна быть не меньше минимальной, а сама работа – на договорных условиях.

Кроме того, вместо поиска уклонистов, военкоматы смогут сосредоточиться на работе с мотивированными гражданами.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, защиту Отечества могут обеспечить только мотивированные граждане, которые готовы и физически, и морально воевать против российских оккупантов. Это неоднократно подчеркивают и сами участники боевых действий, которые обращают внимание, что часто на передовую направляют немотивированных граждан, мобилизованных по принуждению. А на фронте такие граждане могут только доставить лишние проблемы – они они могут подвести подразделение и своих собратьев в ответственный момент: могут оставить позицию, убежать, сдаться в плен, или даже перейти на сторону врага. А еще они могут умереть.

В то же время стоит отметить, что автор законопроекта предлагает не привлекать к оборонным работам тех граждан, которые официально трудоустроены не менее, чем на 0,75 ставки, или осуществляют предпринимательскую деятельность и вовремя платят налоги и сборы.

Будет ли проголосован данный законопроект депутатами Верховной Рады, покажет время.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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