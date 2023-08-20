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Мобілізація: кого хочуть залучити до видачі повісток українцям?

Мобілізація: кого хочуть залучити до видачі повісток українцям?

В Україні хочуть змінити порядок проведення мобілізації, зокрема правила видачі повісток. Відповідний законопроект №9566 від 7 серпня 2023 року зареєстрували у Верховній Раді.

Згідно із законопроектом, автором якого є нардеп Георгій Мазурашу, зміни планується внести до ст. 38 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу».

Зокрема, право вручати повістки військовозобов’язаним чоловікам на законодавчому рівні хочуть надати комунальникам та власникам будинків. Їм же пропонується дозволити збирати інформацію про військовозобов’язаних чоловіків, а також сприяти їхньому прибуттю на виклик до територіальних центрів комплектування (військкомати).

Також автор законопроекту пропонує покращити процес мобілізації, щоби співробітники ТЦК концентрувалися на роботі з мотивованими патріотами, які хочуть йти захищати Україну зі зброєю в руках.

Як повідомлялося раніше, у цьому ж законопроекті йдеться про те, щоб військовозобов’язані українці, які категорично не хочуть служити в армії, були залучені до роботи на підтримку та розвиток економіки країни.

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