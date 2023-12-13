В Одессе расследуют случаи незаконно выданных повесток и задержаний: военком Одесщины

Об этом на брифинге сообщил полковник Александр Охрименко, начальник Одесского ОТЦК и СП.

По его словам, в отношении скандальных случаев задержания мужчин, вызвавших шум в соцсетях, уже принимаются меры и проводятся расследования. По каждому громкому делу производится разбор ситуации и обстоятельств.

Проводятся служебные проверки по случаям, когда мужчин удерживают в военкоматах после вручения повестки или случай, когда мужчину силой заталкивают в автобус сотрудники ТЦК.

Также Охрименко сообщил, что военно-врачебные комиссии выводятся из помещений ТЦК. По его мнению, они должны работать в отдельности.

Кроме того, после ВЛК можно пройти перекомиссию у других врачей для того, чтобы подтвердить состояние своего здоровья.

Также Охрименко добавил, что российские оккупанты проводят очень мощные информационно-психологические действия. Их задача состоит в распространении ложной информации, чтобы сорвать мобилизацию и отказаться от защиты и освобождения украинских территорий.