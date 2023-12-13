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В Одессе расследуют случаи незаконно выданных повесток и задержаний: военком Одесщины

В Одессе расследуют случаи незаконно выданных повесток и задержаний: военком Одесщины

Случаи незаконного вручения повесток или задержания военнообязанных мужчин, получивших в Одессе огласку через соцсети, будут расследоваться.

Об этом на брифинге сообщил полковник Александр Охрименко, начальник Одесского ОТЦК и СП.

По его словам, в отношении скандальных случаев задержания мужчин, вызвавших шум в соцсетях, уже принимаются меры и проводятся расследования. По каждому громкому делу производится разбор ситуации и обстоятельств.

Проводятся служебные проверки по случаям, когда мужчин удерживают в военкоматах после вручения повестки или случай, когда мужчину силой заталкивают в автобус сотрудники ТЦК.

Также Охрименко сообщил, что военно-врачебные комиссии выводятся из помещений ТЦК. По его мнению, они должны работать в отдельности.

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Кроме того, после ВЛК можно пройти перекомиссию у других врачей для того, чтобы подтвердить состояние своего здоровья.

цитата Охрименко

Также Охрименко добавил, что российские оккупанты проводят очень мощные информационно-психологические действия. Их задача состоит в распространении ложной информации, чтобы сорвать мобилизацию и отказаться от защиты и освобождения украинских территорий.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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