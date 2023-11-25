Новости Одессы и Одесской области

У военнообязанных будут спрашивать согласие на мобилизацию?

У военнообязанных будут спрашивать согласие на мобилизацию?

В Украине хотят изменить правила для военнообязанных. Такой законопроект под номером 10209 зарегистрирован в Верховной Раде 3 ноября 2023 года.

Одна из задач данного законопроекта – мобилизовать только тех, кто хочет служить и имеет хорошее здоровье. А тех, кто не хочет или не может служить (по религиозным или другим убеждениям), собираются привлекать к работе в экономике.

Что может измениться в правилах для военнообязанных

  • Военнообязанных, официально не работающих и не мобилизованных в армию, хотят привлекать к восстановлению пострадавшей инфраструктуры.
  • Мобилизовать хотят только военнообязанных, которые письменно согласятся защищать Отечество и имеют соответствующие морально-волевые черты.
  • Военнообязанных, имеющих отсрочку или бронирование, смогут мобилизовать. Это касается только тех, которые два года и более работали в госорганах на должностях, предусматривавших использование оружия.
  • Военнообязанным во время военного положения позволят менять место жительства, однако необходимо будет в течение трех дней известить об этом ТЦК (военкомат).
  • Предельный возраст пребывания на военной службе в условиях военного положения хотят продлить на 5 лет. То есть по собственному желанию и, если позволяет здоровье, военнослужащие смогут служить дальше.
  • Призывники и военнообязанные смогут на 7 дней покидать место жительства и не уведомлять об этом ТЦК.

Напомним, ранее народный депутат Георгий Мазурашу предложил привлекать военнообязанных украинцев, которые категорически не хотят служить в армии, к «работе на экономику».

Статья по теме: Мобилизация «по-новому»: трудовая повинность, призыв ограниченно годных и альтернативная служба.

Фото ТСН

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