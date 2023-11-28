Правила мобилизации в Украине скоро изменятся: что известно

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в комментарии изданию The Guardian.

По словам Данилова, Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании, что должно помочь провести более целенаправленный призыв и пополнение рядов призывников.

Кроме того, использование таких компаний должно заверить призывников в том, что они будут выполнять роли, соответствующие их навыкам, а не просто отправлять на фронт.

«Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другие виды деятельности… Теперь у нас есть новый министр с новым подходом»,

– заявил секретарь СНБО.

Он также рассказал, что сотрудничество планируется с двумя крупнейшими кадровыми компаниями Украины. Они вместе будут работать над тем, чтобы выявлять людей, желающих помогать армии, однако не хотят быть на фронте.

«Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее»,

– добавил Данилов.

При этом источник The Guardian в украинском оборонном ведомстве подтвердил, что уже подписаны договоры с такими компаниями, однако, о каких именно фирмах идет речь, не уточняет. Также пока неясно, насколько эти компании будут вовлечены в поиск людей.

Помимо этого, секретарь СНБО признал, что в Украине есть проблемы с мобилизацией, однако они преувеличены российской пропагандой.

«Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией… В жизни всегда есть проблемы, давайте не будем их переоценивать»,

– резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, на которой одной из главных тем обсуждений стала мобилизация.

Глава государства рассказал, что поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному составить комплексный план по мобилизации в Украине.

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