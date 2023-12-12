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В Одессе усилили мобилизацию: где ТЦК ищут мужчин

В Одессе усилили мобилизацию: где ТЦК ищут мужчин

На протяжении нескольких дней жители Одессы увидели насколько усилилась мобилизация в городе. Сотрудники ТЦК раздают повестки или забирают мужчин в военкомат из спортзалов и снимают из маршруток.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Фото и видео с представителями ТЦК и СП в спортзалах появились несколько жней назад в других городах Украины — Ужгороде, Днепре, Киеве, Полтаве.

Теперь флешмоб добрался и до Одессы. Еще с выходных количество посетителей резко упало.

тцк

Военные, которые приходят в тренажерные залы и фитнес-центры, проверяют документы у мужчин и выписывают повестки. Кроме проверки документов, они устанавливают, стоит ли мужчина на военном учете и не получал ли повестку, которую проигнорировал и не явился в военкомат.

тцк у спортзалі

Вчера ближе к вечеру представители ТЦК посетили ряд фитнес-центров и тренажерных залов в городе. На видео они общаются с мужчинами, а некоторые из посетителей продолжают свои занятия.

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Но не все действия ТЦК были настолько цивилизованными. Посетители пишут, что в некоторых спортзалах выламывали двери и перекрывали все выходы. А на улице стояли бусы, в которые заводили мужчин.

ТЦК у спортзалі

Также вчера утром были рейды и в городских маршрутках. В сети распространяется видео, где мужчину высадили с маршрутки №240 и увезли в военкомат. Сотрудник ТЦК сообщил, что они едут в военкомат Суворовского района. На что мужчина отреагировал, что нет такого, есть Пересыпский. Военный спорить не стал, ведь его задача состоит в другом — доставить в военкомат. Чем закончилась история — неизвестно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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