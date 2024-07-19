Цены на «адском» июльском Привозе: «Это слива или уже варенье?»

Цены на «адском» июльском Привозе: «Это слива или уже варенье?»

Да, да, не просто жара, а настоящий ад. Но Привоз есть Привоз: никакие погодные или другие аномалии на него, кажется, не влияют. Людей много. Практически все с бутылками. Кто воду пьет, кто обливается. Асфальт под ногами кажется каким-то ватным. Неприятно… А что приятно? Палитра овощей и фруктов. Кстати, они тоже время от времени принимают душ…

«Не свинячьте мне здесь!»

Покупатели немного обезумели, слышу, как кто-то признается: «Я с этой жарой совсем офигеваю. Пришла – забыла за чем».

На Привозе летом

Ничего, прилавки сами напомнят. И как удается людям в такой ад еще шутить?

– Смотри, рыбу поливают и поливают. Готовая уха…

– Это у вас варенье?

– Какое варенье? Где вы его видите?

– Это уже не сливы. Они же потекли. Это уже варенье или повидло.

На Привозе: овощи и фрукты

– Вот не свинячьте мне здесь, не свинячьте… У меня товар шикарный, а вы здесь мусор выбрасываете.

– Где вы видите мусор?.. Это я выбросил такой же шикарный товар, о котором вы говорите. Вот купил помидоры, а одна оказалась испорченной. Урну поблизости не вижу.

– Так вы купили где-то эти испорченные помидоры, а выбрасывать пришли ко мне? Люди, и что ж это происходит?! Идите, выбрасывайте там, где покупали!

– Да я же не все. Только один…

Одесский Привоз в июле

Ну а что там с ценами на этом Привозе во время безумной жары?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

овощи на Привозе: перец

  • картофель – 15-25 грн;
  • лук – 20-35 грн;
  • помидоры – 20-80 грн;
  • свекла – 25-35 грн;
  • кабачки – 10-20 грн;
  • огурцы – 20-60 грн;
  • сладкий перец – 35-80 грн;
  • баклажаны – 30-60 грн;
  • капуста – 10-25 грн;
  • чеснок – 130-150 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • кукуруза (за один кочан) – 15-20 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

На Привозе: ягоды

Арбузы на Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 20-30 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 70-100 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • апельсины – 50-70 грн;
  • крыжовник — 50-60 грн;
  • малина – 70-100 грн;
  • персики — 20-60 грн;
  • сливы – 20-40;
  • абрикосы – 30-50 грн;
  • арбузы – 15-25;
  • дыни – 30-60.

На Привозе: перец и синие

На Привозе: картощка и арбузы

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 18-60 грн;
  • брынза — 130-230 грн;
  • творог – 70-120 грн.

Привоз: цены на яйца

Привоз: брынза

Привоз: молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-250 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясо

Свинина

  • задняя часть – 150-180 грн;
  • шея – 170-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: рыба

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • карп – 50-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Привоз в июле: куда подевались клубника с черешней?

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua