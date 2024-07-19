Цены на «адском» июльском Привозе: «Это слива или уже варенье?»

Да, да, не просто жара, а настоящий ад. Но Привоз есть Привоз: никакие погодные или другие аномалии на него, кажется, не влияют. Людей много. Практически все с бутылками. Кто воду пьет, кто обливается. Асфальт под ногами кажется каким-то ватным. Неприятно… А что приятно? Палитра овощей и фруктов. Кстати, они тоже время от времени принимают душ…
«Не свинячьте мне здесь!»
Покупатели немного обезумели, слышу, как кто-то признается: «Я с этой жарой совсем офигеваю. Пришла – забыла за чем».
Ничего, прилавки сами напомнят. И как удается людям в такой ад еще шутить?
– Смотри, рыбу поливают и поливают. Готовая уха…
– Это у вас варенье?
– Какое варенье? Где вы его видите?
– Это уже не сливы. Они же потекли. Это уже варенье или повидло.
– Вот не свинячьте мне здесь, не свинячьте… У меня товар шикарный, а вы здесь мусор выбрасываете.
– Где вы видите мусор?.. Это я выбросил такой же шикарный товар, о котором вы говорите. Вот купил помидоры, а одна оказалась испорченной. Урну поблизости не вижу.
– Так вы купили где-то эти испорченные помидоры, а выбрасывать пришли ко мне? Люди, и что ж это происходит?! Идите, выбрасывайте там, где покупали!
– Да я же не все. Только один…
Ну а что там с ценами на этом Привозе во время безумной жары?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 15-25 грн;
- лук – 20-35 грн;
- помидоры – 20-80 грн;
- свекла – 25-35 грн;
- кабачки – 10-20 грн;
- огурцы – 20-60 грн;
- сладкий перец – 35-80 грн;
- баклажаны – 30-60 грн;
- капуста – 10-25 грн;
- чеснок – 130-150 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- кукуруза (за один кочан) – 15-20 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 20-30 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 70-100 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- апельсины – 50-70 грн;
- крыжовник — 50-60 грн;
- малина – 70-100 грн;
- персики — 20-60 грн;
- сливы – 20-40;
- абрикосы – 30-50 грн;
- арбузы – 15-25;
- дыни – 30-60.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 18-60 грн;
- брынза — 130-230 грн;
- творог – 70-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-250 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 150-180 грн;
- шея – 170-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- карп – 50-120 грн.
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