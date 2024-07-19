Цены на «адском» июльском Привозе: «Это слива или уже варенье?»

«Не свинячьте мне здесь!»

Покупатели немного обезумели, слышу, как кто-то признается: «Я с этой жарой совсем офигеваю. Пришла – забыла за чем».

Ничего, прилавки сами напомнят. И как удается людям в такой ад еще шутить?

– Смотри, рыбу поливают и поливают. Готовая уха…

– Это у вас варенье?

– Какое варенье? Где вы его видите?

– Это уже не сливы. Они же потекли. Это уже варенье или повидло.

– Вот не свинячьте мне здесь, не свинячьте… У меня товар шикарный, а вы здесь мусор выбрасываете.

– Где вы видите мусор?.. Это я выбросил такой же шикарный товар, о котором вы говорите. Вот купил помидоры, а одна оказалась испорченной. Урну поблизости не вижу.

– Так вы купили где-то эти испорченные помидоры, а выбрасывать пришли ко мне? Люди, и что ж это происходит?! Идите, выбрасывайте там, где покупали!

– Да я же не все. Только один…

Ну а что там с ценами на этом Привозе во время безумной жары?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 15-25 грн;

лук – 20-35 грн;

помидоры – 20-80 грн;

свекла – 25-35 грн;

кабачки – 10-20 грн;

огурцы – 20-60 грн;

сладкий перец – 35-80 грн;

баклажаны – 30-60 грн;

капуста – 10-25 грн;

чеснок – 130-150 грн;

морковь – 25-35 грн;

кукуруза (за один кочан) – 15-20 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 20-30 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 70-100 грн;

лимоны – 35-60 грн;

апельсины – 50-70 грн;

крыжовник — 50-60 грн;

малина – 70-100 грн;

персики — 20-60 грн;

сливы – 20-40;

абрикосы – 30-50 грн;

арбузы – 15-25;

дыни – 30-60.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 18-60 грн;

брынза — 130-230 грн;

творог – 70-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-250 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 150-180 грн;

шея – 170-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 50-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-230 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

карп – 50-120 грн.

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