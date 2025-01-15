И уже несколько лет одесситы с удовольствием поддерживают городскую инициативу и приносят свои новогодние деревья, чтобы обменять их на сладости.
За каждую елку, принесенную в специально оборудованное место, коммунальщики дают сладкий подарок.
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По данным пресс-службы городского совета, в настоящее время одесситы сдали для переработки в пункты приема около 300 елок и сосен.
В дальнейшем все собранные деревья будут доставлены на территорию коммунального предприятия «Горзелентрест» и переработаны на удобрения.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета