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И уже несколько лет одесситы с удовольствием поддерживают городскую инициативу и приносят свои новогодние деревья, чтобы обменять их на сладости.

Обмен елок на сладости в Одессе

За каждую елку, принесенную в специально оборудованное место, коммунальщики дают сладкий подарок.

Сладкий подарок за новогоднюю елку

По теме: В Одессе заработали пункты приема новогодних елок – адреса

По данным пресс-службы городского совета, в настоящее время одесситы сдали для переработки в пункты приема около 300 елок и сосен.

В Одессе принимают на переработку новогодние елки

В дальнейшем все собранные деревья будут доставлены на территорию коммунального предприятия «Горзелентрест» и переработаны на удобрения.

Одесситы сдают елки на удобрения

Вы также можете узнать: В ЖК «Радужный» неизвестные вырубают деревья.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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