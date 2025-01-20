Напомним: ее открывали во время блэкаута, ветра и ливня, а потом, когда погода начала баловать теплом, возле елки образовался даже мини-ярмарка.

Да, прощаться с главными елками, особенно во время войны, всегда грустно. Несколько человек стоят рядом, смотрят на процесс, даже снимают…

Вместе с елкой поехали отдыхать до следующих зимних праздников и сказочные герои, которые были рядом с нашей зеленой красавицей все время. Конечно, и Святой Николай, который находился рядом с елкой, тоже теперь отдыхает…

Фото автора