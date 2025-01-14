Процесс только начался

Полной определенности по этому вопросу еще нет – лечебные учреждения продолжают разрабатывать калькуляцию стоимости своих услуг. Начнём разговор с первичного звена – работы семейных врачей и консультативно-диагностических центров.

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В администрации КНП «Консультативно-диагностический центр №29» напомнили, что каждый человек раз в год по направлению семейного врача может безвозмездно пройти профилактическое медицинское освидетельствование согласно Программе государственных медицинских гарантий и узнать состояние своего здоровья.

Безвозмездно и без направления семейного врача пациент может обратиться к педиатру, акушеру-гинекологу, психиатру, наркологу, фтизиатру, стоматологу, к врачу, у которого он находится под наблюдением из-за хронического заболевания.

Обращения к узким специалистам консультативно-диагностического центра по направлению семейного врача остаются бесплатными. Обращение без направления (за исключением вышеназванных специалистов) будет платным. Платными станут также диагностические услуги – УЗИ, рентген, кардиограмма, если у пациента не будет направления на них.

Размер оплаты за каждую услугу, когда они будут утверждены, консультативно-диагностический центр разместит на своем сайте и на своей странице в Facebook, на информационных стендах в холле заведения. Эту информацию должны в ближайшее время сделать открытой и доступной всем медицинским учреждениям.

Что еще будет платным?

Платным также будет вызов врача по месту жительства пациента, кроме случаев плановых или экстренных выездов мобильной паллиативной бригады или случаев, когда пациент самостоятельно не в состоянии передвигаться.

Также, по договорам с НСЗУ, консультативно-диагностический центр оказывает помощь внутри пакета «Реабилитация в амбулаторных условиях». За этим пакетом услуги по ультразвуковой, физиотерапии, услуги логопеда предоставляются бесплатно, а вот за лечебный массаж, магнитотерапию и электрофорез придется заплатить.

По новым требованиям, лечебные учреждения не будут вправе принимать наличную оплату за услуги – только через терминал на расчетный счет. А пациент, соответственно, будет иметь чек об оплате конкретной медицинской услуги. Относительно прохождения медицинских комиссий при оформлении на работу, периодических медицинских комиссий, водительской и комиссии на право носить оружие, которые в КДЦ работали и раньше, стоимость их прохождения тоже находится на стадии утверждения.

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