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Повної визначеності з цього питання ще немає – лікувальні заклади продовжують розробляти калькуляцію вартості своїх послуг. Почнемо розмову з первинної ланки – роботи сімейних лікарів та консультативно-діагностичних центрів.

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В адміністрації КНП «Консультативно-діагностичний центру №29» нагадали, що кожна людина раз на рік за направленням сімейного лікаря може безоплатно пройти профілактичний медичний огляд згідно до Програми державних медичних гарантій і дізнатись стан свого здоровʼя.

Безоплатно і без направлення сімейного лікаря пацієнт може звернутись до педіатра, акушера-гінеколога, психіатра, нарколога, фтизіатра, стоматолога, до лікаря, в якого він перебуває під наглядом через хронічне захворювання.

Звернення до вузьких спеціалістів консультативно-діагностичного центру за направленням сімейного лікаря залишаються безоплатними. Звернення без направлення (за винятком названих вище фахівців) буде платним. Платними стануть також діагностичні послуги – УЗД, рентген, кардіограма, якщо у пацієнта не буде направлення на них.

Розмір оплати за кожну послугу, коли їх затвердять, консультативно-діагностичний центр розмістить на своєму сайті та на своїй сторінці у Facebook, на інформаційних стендах у холі закладу. Цю інформацію повинні найближчим часом зробити відкритою та доступною всі медичні заклади.

Що ще буде платним?

Платним також буде виклик лікаря за місцем проживання пацієнта, окрім випадків планових чи екстрених виїздів мобільної паліативної бригади або випадків, коли пацієнт самостійно не спроможний пересуватись.

Також, за договорами з НСЗУ, консультативно-діагностичний центр надає допомогу в межах пакету «Реабілітація в амбулаторних умовах». За цим пакетом послуги з ультразвукової, фізіотерапії, послуги логопеда надаються безоплатно, а от за лікувальний масаж, магнітотерапія та електрофорез доведеться заплатити.

За новими вимогами, лікувальні заклади не матимуть права приймати готівкову оплату за послуги – лише через термінал на розрахунковий рахунок. А пацієнт, відповідно, матиме чек про сплату конкретної медичної послуги.

Щодо проходження медичних комісій при оформленні на роботу, періодичних медичних комісій, водійської та комісії на право носити зброю, які в КДЦ працювали і раніше, вартість їх проходження теж ще знаходиться на стадії затвердження.

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