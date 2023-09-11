Россия бомбила территорию Одещины: в Силах обороны объяснили цели агрессора

Россия активизировала тактическую авиацию в направлении острова Змеиный. Так враг реагирует на возобновление судоходства из одесских портов, считают в ОК “Юг”.

Россияне сбросили управляемые бомбы на Змеиный

Российские войска в ночь на 10 сентября нанесли очередной авиационный удар, применив управляемые авиабомбы, в направлении острова Змеиный. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

О каких-либо последствиях авиаудара не сообщается.

Также сегодня, 11 сентября, возле острова Змеиный силы ПВО уничтожили БПЛА российских военных «Форпост», который они запустили для разведки, сообщили в Силах обороны юга Украины

Цель российских агрессоров — блокировать украинские порты

Россияне пытаются давить на судовладельцев, убеждая их, что акватория территориального моря Украины, как и украинские порты, является опасной территорией.

Об этом утром 10 сентября в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Мы можем говорить об определенной активизации тактической авиации врага и активизируются они в частности в направлении острова Змеиный, время от времени сбрасывая там управляемые авиабомбы. Это все продолжение давления на гражданское судоходство, предложенное Украиной гуманитарным коридором, все же 4 судна им воспользовались. Враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что есть угроза с воздуха», — сказала Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, наличие вражеской тактической авиации над этой частью акватории Черного моря может свидетельствовать о сборе разведданных.

Отметим, на острове Змеиный нет постоянной дислокации наших военных, хотя территория находится под контролем ВСУ.

Как сообщалось, 6 июня 2022 года уцелевшие российские оккупанты на Змеином взорвали остатки военной техники и сбежали с острова, а 12 августа 2023 года там установлен пограничный знак.

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