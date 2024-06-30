Маленький, але переможний: як звільняли острів Зміїний

Острів Зміїний увійшов у новітню історію завдяки крилатій фразі одного з його захисників, який відправив російський військовий корабель за всім відомим курсом. Такою була відповідь наших бійців на пропозицію росіян здаватися.

Ворог зумів захопити острів, але ненадовго. Вже 30 червня 2022 року його звільнили.

Приклад безмежної хоробрості та професіоналізму

З нагоди знаменних роковин Служба безпеки України показала унікальні кадри спецоперації зі звільнення Зміїного.

Як розповіли у відомстві, у червні 2022 року спецназівці ЦСО «А» СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. Вона складалася з кількох етапів і мала стратегічне значення, і саме з того часу почалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

«Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки та оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали своє життя у цій битві», – зазначають у СБУ.

Деокупація острова Зміїного: як це було

Повномасштабне вторгнення росії для Зміїного почалося на світанку 24 лютого 2022 року. До острова підійшли російські кораблі та запропонували гарнізону здаватися. Після відмови острів атакували ракетний крейсер, тодішній флагман Чорноморського флоту «Москва» та корвет «Василь Биков». Авіація ворога прикривала захоплення з повітря. Після захоплення острова його інфраструктуру було знищено, а гарнізон було взято в полон.

Але помста за Зміїний не змусила себе чекати: вже 13 квітня 2022 року український ракетний комплекс «Нептун» вразив флагманський ракетний крейсер «Москва» і той затонув. А на початку травня ЗСУ знищили два російські катери типу «Раптор». На острові ударний безпілотний комплекс «Bayraktar» ліквідував російську ППО.

Ще через пару днів такі популярні на початку повномасштабного вторгнення «Bayraktar’и» вразили російський десантний катер «Серна» та два зенітні ракетні комплекси «Тор».

Зазначимо, що Зміїний є важливим стратегічним об’єктом для України. Тим більше, що після захоплення острова російська армія перетворила його на своєрідну «парасольку» ППО для власних сил і почала насичувати острів технікою, щоб контролювати північно-західну акваторію Чорного моря. А визволення острова Зміїного дозволяло хоча б частково розблокувати судноплавство у північно-західній частині Чорного моря та відновити експорт українського зерна у рамках «зернової ініціативи».

І вже починаючи з березня, українські військові розробляли операцію зі звільнення Зміїного, хоча це завдання виявилося дуже непростим.

У середині червня супутникові знімки показали облаштування російською армією фортифікаційних споруд та ППО на острові. Наші захисники зайнялися цією проблемою, і незабаром ЗРК «Панцир-С1» противника, його станція радіолокації та автотехніка були вражені.

А в середині червня 2022 року під час транспортування на Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту Росії Сили оборони Півдня України знищили російський великотоннажний буксир «Василий Бех».

30 червня 2022 року, після того, як українські захисники завдали по острову цілу низку ударів, російські загарбники були змушені залишити острів Зміїний, назвавши це «жестом доброї волі».

Далі була зачистка острова, і вже 7 липня над Зміїним знову підняли синьо-жовтий прапор.

Пізніше росіяни ще не раз намагалися атакувати Зміїний, зокрема, за допомогою тактичної авіації, скидаючи на острів фугасні бомби. А в грудні 2023 року ЗСУ збили в районі острова російський бомбардувальник «Су-24», який дистанційно мінував шляхи цивільного судноплавства для того, щоб зірвати роботу «зернового коридору».

І досі ворог тероризує цей регіон, періодично вдаючись до ризикованих ударних операцій на острові Зміїний, щоб продемонструвати свій вплив та контроль у Чорному морі. Однак маленький, але переможний острів був і залишається українським, як є українськими та інші захоплені ворогом території. І їхнє звільнення – справа часу: що вже доведено островом Зміїним.