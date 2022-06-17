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«Василий Бех» – Бах!»: ВСУ подбили вражеский буксир вблизи острова Змеиного

«Василий Бех» – Бах!»: ВСУ подбили вражеский буксир вблизи острова Змеиного

Военно-Морские силы Украины поразили в акватории Черного моря буксир черноморского флота россии «Василий Бех».

Как сообщает Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ Chat» со ссылкой на официальную информацию ВМС ВСУ, очередной рашистский «аналоговнет» был поражен из ЗРК «ТОР» на борту при транспортировке им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения и личного состава черноморского флота.

Это приятное событие прокомментировал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«О таких новостях можно говорить постоянно: «Василий Бех» – Бах!.. Я вам говорит с утра, что дух Змеебаевки витает над акваторией Черного моря? Не мог сделать это раньше а сейчас официально подтверждено: буксир «Василий Бех» – Бах!.. Демилитаризация орков продолжается»,

– сообщил он в своем очередном видеообращении.

 

Опубликовано Сергеем Братчуком Четверг, 16 июня 2022 г.

 

«Василий Бех» водоизмещением 1605 тонн был принят в состав черноморского флота рф в 2017 году. Как оказалось, прожил недолго.

Фото с Телеграм-канала «Оперативний ЗСУ Chat»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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