«Василий Бех» – Бах!»: ВСУ подбили вражеский буксир вблизи острова Змеиного

Как прошла в Одессе ночь на 17 июня: ракетная угроза и фейковая атака Ночь на пятницу, 17 июня 2022 года, прошла в Одессе хоть и под сигналы воздушной тревога, но в целом спокойно – обстрелов не было как в города, так и в Одесской области. А звуков стрельбы, которые иногда слышат одесситы, бояться не стоит: это наши силы обороны выполняют поставленные боевые задания и тренируются. ПОДРОБНЕЕ

114-е сутки войны в Украине: разведка боем и серьезные потери врага Сегодня, в пятницу, 17 июня 2022 года, начались сто четырнадцатые сутки с начала войны в Украине и героического противостояния украинцев российскому военному вторжению.

Генштаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информации о ситуации на фронте на утро этого дня. ПОДРОБНЕЕ