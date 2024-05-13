Новости Одессы и Одесской области

Майская красота и хозяйка с половником: семь мгновений одесской недели

Майская красота и хозяйка с половником: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с шестого по двенадцатое мая?

6 мая

Скульптура Михаила Ревы «Одесское время» в Горсаду… Несмотря на то, что одна из ее фигур «исчезла» еще в 2020 году, а часы почти всегда вводят в заблуждение, эта композиция – одна из любимых в Горсаду. Еще и фотозоной работает.

Фото дня: Одесское время

7 мая

Сигнал воздушной тревоги: погружаемся в мобильники и прочие гаджеты

Фото дня: Пушинка

8 мая

О, эти одесские ворота!.. Не только интересные и веселые картинки на них появляются, но и изображения известных одесситов. Эта работа Насти Мане – копия известного автопортрета самого Ройтбурда, где он изобразил себя в образе Пьеро. Вы видите ее на воротах дома на улице Новосельского, где родился художник.

Фото дня: одесские ворота

9 мая

Майский день на бульваре Жванецкого:

Фото дня: на бульваре Жванецкого

Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.

10 мая

Вот такой старинный красавец-флагодержатель в виде дракона сохранился на жилом доме одной из улиц Одессы…

Фото дня: флагодержатель

11 мая

На одесском проспекте Украинских героев:

Фото дня: на проспекте Героев

12 мая

Вот такая хозяйка с половником в руке и кастрюлей поднимает настроение горожанам у фонтана в Городском саду. Кстати, присмотритесь: она напоминает нашу известную Маман (работа Кирилла Максименко) на улице Ланжероновской. Кстати, обе – с половником.

Фото дня: Маман

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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