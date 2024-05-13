Майская красота и хозяйка с половником: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с шестого по двенадцатое мая?
6 мая
Скульптура Михаила Ревы «Одесское время» в Горсаду… Несмотря на то, что одна из ее фигур «исчезла» еще в 2020 году, а часы почти всегда вводят в заблуждение, эта композиция – одна из любимых в Горсаду. Еще и фотозоной работает.
7 мая
Сигнал воздушной тревоги: погружаемся в мобильники и прочие гаджеты…
8 мая
О, эти одесские ворота!.. Не только интересные и веселые картинки на них появляются, но и изображения известных одесситов. Эта работа Насти Мане – копия известного автопортрета самого Ройтбурда, где он изобразил себя в образе Пьеро. Вы видите ее на воротах дома на улице Новосельского, где родился художник.
9 мая
Майский день на бульваре Жванецкого:
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10 мая
Вот такой старинный красавец-флагодержатель в виде дракона сохранился на жилом доме одной из улиц Одессы…
11 мая
На одесском проспекте Украинских героев:
12 мая
Вот такая хозяйка с половником в руке и кастрюлей поднимает настроение горожанам у фонтана в Городском саду. Кстати, присмотритесь: она напоминает нашу известную Маман (работа Кирилла Максименко) на улице Ланжероновской. Кстати, обе – с половником.
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