Новини Одеси та Одеської області

Травнева краса та господиня з ополоником: сім миттєвостей одеського тижня

Травнева краса та господиня з ополоником: сім миттєвостей одеського тижня

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з шостого по дванадцяте травня?

6 травня

Скульптура Михайла Реви «Одеський час» в Міському саду… Не дивлячись на те, що одна з її фігур «зникла» ще у 2020 році, а годинник майже завжди вводить в оману, ця композиція – одна з улюблених у Міському саду. Ще й фотозоною працює.

Фото дня: Одесское время

7 травня

Сигнал повітряної тривоги: занурюємось у мобільники та інші гаджети

Фото дня:

8 травня

О, ці одеські ворота!.. Звісно, не тільки цікаві та веселі малюночки на них з’являються, а й зображення відомих одеситів. Ця робота Насті Мане – копія відомого автопортрета самого Ройтбурда, де він зобразив себе в образі П’єро. Ви бачите її на воротах будинку на вулиці Новосельського, де народився художник.

Фото дня: одесские ворота

9 травня

Травневий день на бульварі Жванецького:

Фото дня:

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10 травня

Отакий старовинний красень-прапоротримач у вигляді дракона зберігся на житловому будинку одній з вулиць Одеси…

Фото дня: флагодержатель

11 травня

На одеському проспекті Українських героїв:

Фото дня:

12 травня

Отака господиня з ополоником у руці та каструлею підіймає настрій городянам біляфонтану у Міському саду. До речі, придивіться: вона чимось схожа на нашу відому Маман (робота Кирила Максименка) на вулиці Ланжеронівській. До речі, обидві – з ополоником.

Фото дня: Маман

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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