Этот исторический одесский проспект: солнечный день в марте

Старинный или просто старый проспект? Новые уличные указатели с новым названием проспекта — словно напоминание: новые времена — новые герои… Наши, украинские… А еще как напоминание, что идет третий год войны с рашистами…

И все же — весна и солнце (наконец-то!). На проспекте Украинских Героев — тишина. Потому что обычный (что сейчас обычно?) рабочий день с его тревогами. Воздушная тревога прозвучала, пока мы изучали сегодняшний день проспекта, только один раз…

Старый проспект будто просыпается: коммунальщики высадили цветы, почки словно на глазах становятся нежными зелеными листочками. А памятники старого проспекта (их здесь много) — в ожидании…

Люди на скамейках — в новостных лентах, особенно когда прозвучала та «очередная» воздушная тревога. А кто-то присматривается к почкам: просыпается природа, готовится проспект к настоящей весне, все это как-то успокаивает…

И, конечно, известная наша «Книжка». Ну да, зовется она рынком. Но кто же ее так называл раньше, или называет сейчас?

На «Книжке» — как всегда, «свой курс»: он и на кофе пригласит, и еще чем-то привлечет. Кто-то, кстати, пить кофе идет только сюда, особенно если рядом живет или работает. Ведь действительно — особый колорит имеет та наша «Книжка», даже если известный балкон (мы же пришли в понедельник) сегодня отдыхает…

Женщина на скамейке хочет поговорить «за жизнь»:

— Прихожу сюда каждый день… Так вот посижу, на людей посмотрю — и кажется, все у нас будет хорошо… Вон скоро розы зацветут… Какая-то хорошая магия есть у нашего проспекта, вы тоже так думаете? Вон стоят себе маршрутки, авто проезжают, люди собачек своих выгуливают — и уж лучше на душе. Я тут чувствую себя лучше, чем когда сижу дома. А вообще, кажется, я уже устала бояться.

«Добрая магия»… Если она ее ощущает на историческом одесском проспекте — это же прекрасно…

«Красиво быть свободными людьми!», — прочла я на «Книжке»… А еще главное — «Слава ВСУ!».

Действительно, какая-то магия! Даже «очередная» воздушная тревога, снова прозвучавшая над головой, показалась не такой уж страшной.

Или, может, мы действительно уже «устали бояться»?

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