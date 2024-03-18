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Этот исторический одесский проспект: солнечный день в марте

Этот исторический одесский проспект: солнечный день в марте

Проспект Украинских Героев… Бывший Александровский… Новое время будто само вдохнуло в него и новое название, и, конечно, новое настроение. Какой он сегодня?

Старинный или просто старый проспект? Новые уличные указатели с новым названием проспекта — словно напоминание: новые времена — новые герои… Наши, украинские… А еще как напоминание, что идет третий год войны с рашистами… 

И все же — весна и солнце (наконец-то!). На проспекте Украинских Героев — тишина. Потому что обычный (что сейчас обычно?) рабочий день с его тревогами. Воздушная тревога прозвучала, пока мы изучали сегодняшний день проспекта, только один раз… 

Старый проспект будто просыпается: коммунальщики высадили цветы, почки словно на глазах становятся нежными зелеными листочками. А памятники старого проспекта (их здесь много) — в ожидании… 

Люди на скамейках — в новостных лентах, особенно когда прозвучала та «очередная» воздушная тревога. А кто-то присматривается к почкам: просыпается природа, готовится проспект к настоящей весне, все это как-то успокаивает…

Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський
Проспект Українських Героїв - Олександрівський

И, конечно, известная наша «Книжка». Ну да, зовется она рынком. Но кто же ее так называл раньше, или называет сейчас? 

На «Книжке» — как всегда, «свой курс»: он и на кофе пригласит, и еще чем-то привлечет. Кто-то, кстати, пить кофе идет только сюда, особенно если рядом живет или работает. Ведь действительно — особый колорит имеет та наша «Книжка», даже если известный балкон (мы же пришли в понедельник) сегодня отдыхает… 

Женщина на скамейке хочет поговорить «за жизнь»: 

— Прихожу сюда каждый день… Так вот посижу, на людей посмотрю — и кажется, все у нас будет хорошо… Вон скоро розы зацветут… Какая-то хорошая магия есть у нашего проспекта, вы тоже так думаете? Вон стоят себе маршрутки, авто проезжают, люди собачек своих выгуливают — и уж лучше на душе. Я тут чувствую себя лучше, чем когда сижу дома. А вообще, кажется, я уже устала бояться. 

«Добрая магия»… Если она ее ощущает на историческом одесском проспекте — это же прекрасно… 

«Красиво быть свободными людьми!», — прочла я на «Книжке»… А еще главное — «Слава ВСУ!». 

Действительно, какая-то магия! Даже «очередная» воздушная тревога, снова прозвучавшая над головой, показалась не такой уж страшной. 

Или, может, мы действительно уже «устали бояться»? 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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