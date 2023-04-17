Как живет и о чем мечтает 24-летний ветеран войны из Любашевки

Пулеметчик-разведчик 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Роман Мехур, защищая Николаев, попал под вражеский обстрел. В результате тяжелых ранений боец потерял правую руку и обе ноги.

Пережив клиническую смерть и более 60 операций, мужественный 24-летний юноша сейчас овладевает тренировочными протезами. На стальные ноги фронтовика поставили во Львове.

Роман — уроженец села Косаровщина Сумской области. Свою судьбу с армией связал задолго до полномасштабной российско-украинской войны, успел приобрести боевой опыт в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области. С 24 февраля 2022 года контрактник Мехур воевал на Николаевском направлении. В конце апреля бойцы одесской мехбригады в ожесточенных боях мужественно обороняли город-герой, не давая врагу прорваться в направлении Одессы. Там юноша был тяжело ранен.

— Недалеко от наших позиций разорвалась вражеская мина. Осколками мне перебило правую руку. Ощутил нестерпимую боль и в левой ступне, а потом в правой ноге. От шоковой боли потерял сознание. Придя в себя, услышал стон собрата, как-то сумел вытащить его с поля боя, — поделился воспоминаниями Роман.

Правую руку ампутировали в Николаеве, а ноги, инфицированные из-за загрязнения, — уже в Одессе. В критические мгновения Романовой жизни рядом находилась его любящая подруга Валентина Романенко из Бобрика Второго Любашевской громади.

С матерью четырех детей юноша познакомился еще в 2020 году, полюбив на всю жизнь.

Когда немного вычухался, предложил ей руку и сердце. Молодоженов расписали прямо в Одесском военном госпитале.

Сейчас Роман с Валентиной и детьми дружно живут в деревне.

Большую заботу о ветеране, искалеченном жестокой войной, проявляют одесские волонтеры. Они регулярно посылают необходимые лекарства, подарили тележку, биотуалет, детям — ноутбуки, одежду и многое другое. Василий Заплетный — один из местных благотворителей — подарил мужу улей с пчелами и стремится сделать из него настоящего пасечника. Также помог обустроить подъезд во двор.

С марта Романа Мехура возвращают к полноценной жизни львовские специалисты. Он овладевает тренировочными протезами, а вскоре получит постоянные. Обещают сделать и руку.

А мечтает Роман о том, чтобы любимая родила еще сына, который будет жить под мирным небом в возрожденной Украине.

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